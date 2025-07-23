Исследователи Qwen представили новую модель для программирования Qwen3-Coder, которая позиционируется как один из самых мощных ИИ-агентов с открытым исходным кодом. Флагманская версия, Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct по результатам тестов показывает производительность, сравнимую с проприетарными системами вроде Claude Sonnet 4. Это значительный шаг в развитии автономных ИИ-помощников для разработчиков.

Qwen

Основная проблема современных ИИ для кода — это переход от простой генерации фрагментов к полноценному решению сложных инженерных задач. Qwen3-Coder решает ее с помощью «агентного» подхода. Модель не просто пишет код, а может взаимодействовать со средой, использовать инструменты и принимать решения на основе обратной связи, имитируя работу программиста.

Технические характеристики модели впечатляют. Она основана на архитектуре «смеси экспертов» (MoE) с 480 млрд общих и 35 млрд активных параметров. Модель обучена на 7,5 трлн токенов, 70% из которых — это код. Qwen3-Coder поддерживает контекстное окно в 256 тыс. токенов, что позволяет работать с очень большими проектами.

Вместе с моделью был выпущен и инструмент командной строки Qwen Code. Он позволяет полностью раскрыть агентные возможности ИИ. Примечательно, что Qwen3-Coder также интегрируется с Claude Code от Anthropic, что говорит о стремлении создателей встроиться в существующую экосистему инструментов для разработчиков и составить серьезную конкуренцию проприетарным решениям.

Ранее Qwen выпустила мощнейшую нейросеть без режима «рассуждений» — Qwen3−235B-A22B, — которая в тестах оказалась лучше передовой модели

Claude.