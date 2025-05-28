Три компании из ОАЭ — Asas Capital, Mada Capital и Inweasta — обратились к итальянскому Минфину с предложением приобрести российские активы UniCredit с 60% скидкой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ в распоряжении.

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План предусматривает создание специальной структуры для сделки при участии неназванных итальянских партнеров, которые помогут получить одобрения от Европейского центрального банка (ЕЦБ), Италии, ЕС и США.

Inweasta, в свою очередь, окажет содействие в получении всех необходимых разрешений регулирующих органов и документации по сделке в России, отмечает агентство.

Reuters пишет, что UniCredit, материнская компания Юникредит банка в России, находится под давлением ЕЦБ и итальянского правительства, требующих уйти с российского рынка к началу 2026 года. Банк сопротивляется продаже с убытком, предпочитая постепенное сокращение операций, и планирует закрыть розничный бизнес в России к середине 2026 года.