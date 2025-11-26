Для клиента решение купить что-то — это всегда выбор между тем, что он получит, и тем, что ему придется потратить. Причем затраты — это не только деньги. Это еще и время, эмоции и усилия, которые нужно вложить. Покупка происходит только тогда, когда ценность товара кажется клиенту выше всех этих затрат.

Марфин выделяет четыре главные причины, почему люди не покупают:

Компания обращается к тем, кто не готов платить за то, что ей предлагают.

Продукт может отлично решать проблему, но если об этом никто не знает — продаж не будет. Компания плохо объясняет свою главную выгоду.

Если товар ничем не лучше конкурентов или даже менее удобен, у клиента нет причины выбирать именно его.

Когда ожидания от продукта слишком высокие, а на деле он их не оправдывает, доверие к бренду быстро падает.