Яндекс расширил функции определителя номера для бизнеса. Теперь компании могут маркировать свои телефоны, добавляя к ним информацию, которую увидит абонент при входящих вызовах. Также появилась возможность отслеживать присвоенный номерам статус и обращаться в поддержку в случае их ошибочного попадания в список нежелательных. Подробности — в распоряжении «Инка».

Яндекс

Компании могут маркировать свои номера и показывать информацию о себе при звонках, а также отслеживать их статус и при необходимости обращаться в поддержку. Сервис также научился автоматически отклонять вызовы с нежелательных номеров, что, по словам компании, снизит нагрузку на колл-центры.

Маркировка помогает повысить дозваниваемость — пользователи сразу видят, кто звонит. Функция доступна для звонков и мессенджеров. По оценкам Яндекса, автоматический сброс спама позволит компаниям сократить до 70% расходов на телефонию.

Сервис будет автоматически проверять корпоративные номера на спам и уведомлять о попадании в нежелательные списки. При ошибочной блокировке компания сможет обратиться в поддержку и восстановить номер. Новые функции доступны организациям, подтвердившим владение номерами. Для подключения достаточно отправить документы и оставить заявку на сайте.

По данным Яндекса, определитель использует алгоритмы на базе нейросетей, которые анализируют обратную связь пользователей и сотни факторов, включая частоту звонков.