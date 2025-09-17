Компания Babbel, специализирующаяся на изучении языков, представила новую функцию Babbel Speak. Это голосовой тренажер на базе искусственного интеллекта, предназначенный для того, чтобы помочь начинающим преодолеть языковой барьер и начать уверенно говорить на иностранном языке.

Одной из главных трудностей при изучении языков становится развитие разговорной речи. Babbel Speak помогает справиться с этой проблемой — новый ИИ-сервис помогает практиковать реальные жизненные сценарии в безопасной среде 24/7. Пользователи могут тренировать повседневные диалоги, например, заказ кофе в Париже или общение с соседом из Германии и получать при этом качественную обратную связь.

Функция работает на основе ИИ, который способен общаться подобно человеку и подстраиваться под контекст беседы, в то время как педагогическая методология Babbel определяет прогресс учащегося. Дизайн интерфейса специально разработан для снижения когнитивной нагрузки и беспокойства: в нем используются мягкая анимация и четкие визуальные подсказки.

Эффективность структурированного языкового обучения уже доказана на примере футбольного клуба «Интер Майами», где игроки из более чем 15 стран используют Babbel для преодоления языковых барьеров. Новая функция Babbel Speak расширяет этот подход, делая акцент на самом первом и важном шаге — начале разговора.

Babbel Speak запущен в режиме открытой беты для подписчиков, изучающих английский, испанский, французский, итальянский и немецкий языки.

