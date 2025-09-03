Cloudflare, ведущий поставщик сетевых инфраструктурных сервисов, успешно отразил крупнейшую в истории DDoS-атаку с пиковой мощностью 5,1 млрд пакетов в секунду и 11,5 Тбит/с, которая длилась 35 секунд. Об этом компания сообщила в соцсети X.

Cloudflare / X

Атака представляла собой UDP-флуд — атака, при которой злоумышленник отправляет много пакетов UDP на сервер компании-жертвы — и изначально казалась исходящей в основном от серверов Google Cloud, однако дальнейший анализ показал источники среди нескольких поставщиков устройств интернета вещей и облачных услуг.

«Наша система защиты обнаружила атаку, и мы следовали надлежащему протоколу уведомления клиентов и реагирования. Первоначальные сообщения о том, что большая часть трафика исходила из Google Cloud, не соответствуют действительности», — отметил представитель Google Cloud.

Этот инцидент превзошел предыдущий рекорд июня 2025 года, когда компания отразила атаку мощностью 7,3 Тбит/с. До этого максимум составлял 3,8 Тбит/с и 2 млрд пакетов в секунду в октябре 2024 года. По данным Cloudflare, в 2024 году она отразила рекордные 21,3 млн DDoS-атак против клиентов.