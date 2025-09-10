Число людей с вживленными в голову имплантами от компании Neuralink достигло 12, заявил основатель Илон Маск. Кроме того, компания разрабатывает новую версию чипа для восстановления зрения.

Freepik

Как отметили представители Neuralink в соцсети X, пациенты успешно проносили девайсы 2 000 дней, а чипы проработали суммарно свыше 15 тыс. часов.

Кроме того, компания расширила свои исследования и в вопросе географии. В июне имплантами обладали 7 испытуемых с параличом, все они проживали на территории США. Девайсы помогали пациентам управлять электронными приборами силой мысли. В июле и августе к носителям чипов из Соединенных Штатов добавились пациенты из Канады. В ближайшем будущем Neuralink планирует вживить чипы в испытуемых из Великобритании.

Представители стартапа Маска поспешили напомнить, что речь идет не о лабораторных экспериментах внутри офисов компании, а о практическом использовании. Иными словами, после вживления чипа его носитель возвращается в привычную обстановку и пользуется им в быту, к примеру, смотрит фильмы или ведет переписку силой мысли через домашний компьютер.