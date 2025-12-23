Акционеры Electronic Arts (EA) — разработчика популярных видеоигр Battlefield, The Sims, Medal of Honor, Dead Space, Mass Effect и Dragon Age — согласились на продажу компании за $55 млрд. Сделку возглавляет Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF), сообщает Bloomberg.

Cytonn Photography, Unsplash

Инвесторы одобрили покупку компании по цене $210 за акцию; голосование состоялось 22 декабря.

Агентство отмечает, что саудовский Государственный инвестиционный фонд активно вкладывает средства в сектор интерактивных медиа, чтобы расширить направления деятельности и сократить зависимость от нефти. Приватизация EA позволит разработчикам сосредоточиться на создании качественных игр, не испытывая давления со стороны инвесторов на достижение квартальных финансовых показателей.

В конце октября Electronic Arts сообщала, что чистая прибыль компании за июль-сентябрь 2025 года сократилась в 2,15 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года и составила $137 млн, или $0,54 на акцию. Выручка упала на 9,2% год к году и достигла $1,84 млрд, а объем заказов за квартал снизился на 13% до $1,82 млрд.