Сокращения штата, корпоративные реструктуризации, внезапные смены руководства, кардинальные изменения рыночной стратегии — эти явления стали неотъемлемой частью современной жизни компаний разного размера. Вероятность того, что на протяжении своей карьеры вы столкнетесь хотя бы с одним значительным потрясением в компании, если не с несколькими, весьма высока. В такие периоды сотрудники должны уметь быстро адаптироваться к новым условиям при минимальной поддержке со стороны работодателя. Чувство неопределенности и тревоги за свое будущее становится постоянным спутником.

Когда компания переживает не лучшие времена, атмосфера в коллективе накаляется. Слухи распространяются с невероятной скоростью, каждый косой взгляд или закрытая дверь кабинета начальства порождает новую волну домыслов. Сотрудники оказываются в ситуации, когда привычный уклад рушится, а перспективы становятся туманными. Ожидание быстрых изменений и необходимость подстраиваться под новые реалии создают колоссальное психологическое давление. Как в таких условиях сохранить самообладание и защитить свои профессиональные интересы?

Пережить бурю

Многие ощущают себя щепкой в бурном потоке корпоративных перемен, неспособной повлиять на происходящее. Кажется, единственное, что остается, — это плыть по течению и надеяться на лучшее. Однако пассивная позиция вряд ли приведет к желаемому результату. В моменты нестабильности особенно важно взять ситуацию под свой контроль, насколько это возможно, и предпринять конкретные шаги для минимизации потенциальных рисков. Но какие именно действия могут оказаться наиболее эффективными?

Хотя вы, возможно, и не в силах предотвратить внутренние изменения в компании, вы определенно можете к ним подготовиться и, что самое главное, защитить себя. Существуют простые, но действенные стратегии, которые помогут справиться с внезапными переменами и сохранить свои позиции. Речь идет не о сопротивлении неизбежному, а о разумной подготовке и отстаивании своих интересов в рамках новой реальности.

Первый шаг

Одним из ключевых шагов является получение четких разъяснений относительно ваших должностных обязанностей. Как только становится известно о грядущих или уже произошедших изменениях, необходимо как можно скорее обсудить с вашим непосредственным руководителем, как это отразится на вашей роли. Прямо спросите, появятся ли у вас новые обязанности и как теперь будет оцениваться ваша работа.

Постарайтесь получить эту информацию в письменном виде, даже если это будет просто электронное письмо с резюме вашей беседы, например: «Основываясь на нашем разговоре, я понимаю, что моя роль теперь включает X, Y и Z». Это поможет избежать недоразумений и негативного влияния на вашу оценку или будущие повышения из-за того, что никто толком не понимает, чем вы теперь занимаетесь. Регулярно информируйте начальника о том, как вы справляетесь с новыми задачами, и делитесь своими успехами.

Второй шаг

Второй важный аспект — знание и отстаивание своих границ. В периоды перемен часто звучит лозунг «делать больше с меньшими ресурсами». Если вы работаете с сокращенной командой, урезанным бюджетом или в условиях кардинального изменения стратегии, вы легко можете оказаться перегруженным. Гораздо сложнее установить границы, если вы изначально соглашаетесь на дополнительную работу, а затем пытаетесь от нее отказаться.

Когда вас просят взять на себя больше, можно ответить: «Да, я могу это сделать. Приоритет каких из моих других обязанностей мне следует снизить?» Также полезно мысленно установить для себя предел количества рабочих часов. Если вас просят его превысить, пора дать отпор, например: «На этой неделе я полностью загружен. Может ли это подождать до следующей недели?»

Третий шаг

И наконец, третья стратегия: помните, что лояльность часто не бывает взаимной. Значительные изменения требуют четкого руководства. Руководство компании должно объяснить, почему изменения были необходимы и какую выгоду компания ожидает получить. Если этого не происходит, это тревожный сигнал. Возможно, изменения приведут к еще большим проблемам или не смогут спасти компанию от падения. Будьте начеку.

Ищите признаки того, что компания может оказаться в более серьезных неприятностях, таких как частая смена руководства, неясная стратегия или отсутствие коммуникации. Если кажется, что дела идут не очень хорошо, держите свое резюме обновленным, а профиль в LinkedIn и hh.ru — отполированным. Убедитесь, что у вас есть план отступления, даже если вы не готовы уйти немедленно. Компания всегда будет в первую очередь защищать свои интересы. Вам следует делать то же самое.