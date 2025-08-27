Акции южнокорейского производителя ручек MonAmi за два дня выросли более чем на 60% после комплимента президента США Дональда Трампа. Это произошло после его встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном в Белом доме в понедельник, где республиканец отметил качество деревянной ручки. Об этом пишет Bloomberg.

Ручка Zenyle с пером MonAmi, подаренная президенту США Дональду Трампу. Bloomberg

Во время переговоров Трамп около двух минут расспрашивал о происхождении изделия с пером MonAmi и гравировкой в виде традиционного корейского феникса, изготовленного сеульской фирмой Zenyle по заказу президентского офиса.

Телеканал JTBC News передает, что американский лидер высоко оценил дизайн и удобство. «Это хорошая ручка. Почерк красивый, толщина подходящая», — сказал он.

Трамп даже попросил помощников забрать ее, вызвав смех в зале, после чего Ли Чжэ Мён подарил ручку коллеге.

В Zenyle отметили, что полностью приостановили продажи ручек из-за резкого роста заказов, уточнив, что экземпляр президента Южной Кореи не предназначен для коммерческого распространения.