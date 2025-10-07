Количество вакансий для переводчиков сократилось в России на 30%, но работодатели стали больше платить тем, кто знает язык. К таким выводам пришли эксперты hh.ru в исследовании. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

С начала года до сентября 2025 года российские работодатели разместили более 2,6 тыс. вакансий для переводчиков. Однако анализ показывает, что за последние 12 месяцев количество таких вакансий сократилось на 30% по сравнению с предыдущим годом. Параллельно работодатели уменьшают количество предложений для специалистов, владеющих несколькими языками.

Например, количество вакансий, требующих знания английского языка, в 2025 году едва превысило 215 тыс., что на 24% меньше, чем в 2024 году. Вакансии, предполагающие знание китайского языка, снизились на 20% (около 10 тыс. в 2025 году). Также сократилось количество вакансий, требующих знания турецкого (-45%), немецкого (-31%), португальского (-28%) языков. В то же время количество вакансий на знание французского, испанского и итальянского языков выросло на 11%, 7% и 3% соответственно.

Конкуренция за рабочие места

Сокращение количества вакансий привело к увеличению конкуренции среди переводчиков. Если осенью 2024 года на одну вакансию приходилось около 39 резюме, то к осени 2025 года этот показатель вырос до 52 резюме на вакансию. Это связано с ростом интереса к профессии и увеличением числа соискателей.

В 2025 году наиболее часто специалистов со знанием иностранного языка искали в сферах «Информационные технологии» (20% от всех вакансий), «Продажи, обслуживание клиентов» (17%), «Маркетинг, реклама, PR» и «Производство, сервисное обслуживание» (по 10% каждая). Переводчики особенно востребованы в сфере «Административный персонал», где было размещено свыше 2,4 тыс. вакансий (88% от всех вакансий в этой сфере).

Зарплаты переводчиков

Несмотря на снижение спроса, медианная зарплата для переводчиков на 1 сентября 2025 года составила 83,6 тыс. руб., что превышает медианную зарплату по России (80 тыс. руб.) и на 1,1 тыс. руб. больше, чем в прошлом году.

Анализ также показывает, что работодатели в других сферах готовы платить больше за знание языков. Например, зарплата юристов со знанием иностранного языка на 39% выше, чем у тех, кто не владеет этим навыком (112,6 тыс. руб.), у секретарей, помощников руководителя и ассистентов — на 32% (95,8 тыс. руб.), у бухгалтеров — на 29% (101,1 тыс. руб.).