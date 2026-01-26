Традиционный образ консьержа в России, часто ассоциирующийся с контролем и формальностью, начинает меняться. Согласно новому опросу, проведенному девелопером DARS, россияне все чаще проводят четкую грань между устаревшим понятием «вахтер» и современным «консьерж-сервисом». Подробности — в распоряжении «Инка».

Getty Images / Unsplash

Исследование показывает, что первичные ассоциации во многом подтверждают стереотипы. Почти половина респондентов (48%) видит в консьерже прежде всего человека, который следит за входящими и выходящими.

Эмоциональный фон таких представлений чаще негативный: люди отмечают ощущение излишнего контроля (35%), безразличие со стороны персонала (31%) и раздражение (20%). Неудивительно, что 71% опрошенных категорически не хотят видеть в своем доме классического «вахтера».

Однако за этим кажущимся отрицанием скрывается не отказ от самой идеи, а неприятие ее устаревшего исполнения. В целом к концепции консьерж-сервиса россияне относятся нейтрально (51%) или даже положительно (23%). Каждый четвертый готов принять консьержа, если это будет современный, полезный сервис, а не формальный пост наблюдения.

Ключевые ожидания от такой должности сместились. На первом месте для жителей — помощь им самим и их гостям (около 60%), а также возможность быстро связаться с экстренными службами в случае необходимости (50%). Контроль доступа как основная функция важна лишь для 35% респондентов. Иными словами, востребован не сторож, а помощник и координатор, решающий бытовые проблемы.

Идеальный современный консьерж, по мнению опрошенных, — это вежливый, ненавязчивый (33%) и сервисно-ориентированный (31%) профессионал. Многие подчеркивают важность специального обучения и даже юридической грамотности. Работа должна быть круглосуточной (48%), а на должность — претендовать подготовленный сотрудник, а не случайный человек (45%).

Примечательно, что 67% респондентов до сих пор не видят разницы между словами «вахтер» и «консьерж». Это указывает на необходимость не просто внедрять новый сервис, но и разъяснять его суть и преимущества.

Мнение также зависит от типа жилья. Жители старых домов чаще скептически относятся к такой услуге (54%), в то время как обитатели новостроек уже воспринимают консьержа как часть ресепш-сервиса, который повышает комфорт (46%), безопасность (29%) и статус жилого комплекса (25%).

В итоговом выборе 61% респондентов предпочли бы дом с современным консьерж-сервисом. Полный отказ от какой-либо службы у входа выбрали 33%.

