На базе проекта «Кибердом» будет создан консорциум под названием «Центр аналитики социальной инженерии и ИИ в кибермошенничестве». Его основной задачей станет организация эффективного обмена информацией о мошеннических схемах в области информационной безопасности (ИБ). Об этом сообщают «Ведомости».

Представитель «Кибердома» рассказал, что цель этой инициативы — предотвращение фишинговых атак и других видов киберпреступлений.

Планируется, что рабочая платформа консорциума, где будут публиковаться аналитические отчеты и предупреждения для граждан, будет запущена в первом квартале 2026 года.

В состав участников консорциума войдут как коммерческие компании, так и общественные организации:

Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде

Т-Банк

Компания Infosecurity (входит в группу компаний Softline)

Компании проекта F6

Видеохостинг Rutube

Провайдер «Билайн»

Компания «Логика молока» (ранее известная как Health & Nutrition)

Генеральный директор «Кибердома» Александр Шадюк пояснил, что создаваемый консорциум призван усилить проводимую государством кампанию по борьбе с интернет-мошенничеством.

Он также отметил синергию с другой крупной инициативой — антифрод-платформой, которую разрабатывает Минцифры России. Эта государственная платформа предназначена для взаимодействия между госорганами, банками, операторами связи, организаторами сервисов обмена сообщениями и хостинг-провайдерами. Ее создание на базе «Гостеха» должно быть завершено до 1 марта 2026 года.