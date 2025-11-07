На базе проекта «Кибердом» будет создан консорциум под названием «Центр аналитики социальной инженерии и ИИ в кибермошенничестве». Его основной задачей станет организация эффективного обмена информацией о мошеннических схемах в области информационной безопасности (ИБ). Об этом сообщают «Ведомости».
Представитель «Кибердома» рассказал, что цель этой инициативы — предотвращение фишинговых атак и других видов киберпреступлений.
Планируется, что рабочая платформа консорциума, где будут публиковаться аналитические отчеты и предупреждения для граждан, будет запущена в первом квартале 2026 года.
В состав участников консорциума войдут как коммерческие компании, так и общественные организации:
Генеральный директор «Кибердома» Александр Шадюк пояснил, что создаваемый консорциум призван усилить проводимую государством кампанию по борьбе с интернет-мошенничеством.
Он также отметил синергию с другой крупной инициативой — антифрод-платформой, которую разрабатывает Минцифры России. Эта государственная платформа предназначена для взаимодействия между госорганами, банками, операторами связи, организаторами сервисов обмена сообщениями и хостинг-провайдерами. Ее создание на базе «Гостеха» должно быть завершено до 1 марта 2026 года.