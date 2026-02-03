Конституционный суд (КС) России постановил разрешить временную регистрацию в апартаментах гостиничного типа, имеющих статус нежилых помещений. Это решение обязывает законодателей изменить действующие правила.

Tingey Injury Law Firm/Unsplash

Поводом стало обращение жительницы Санкт-Петербурга, которая пыталась зарегистрировать себя, супруга и двоих детей по месту пребывания в апартаментах гостиничного типа, принадлежащих ее свекрови, но получала отказ, несмотря на согласие собственницы и наличие всех необходимых документов. Местные суды поддержали чиновников, ссылаясь на отсутствие в законе норм о «прописке» в нежилых помещениях.

КС усмотрел в таких запретах нарушение конституционных прав. «Невозможность осуществить регистрацию <…> ограничивает право на свободный выбор места пребывания», — говорится в постановлении. Суд также указал на ущемление права собственности, так как владельцы не могут в полном объеме пользоваться своим имуществом для личных и семейных нужд.

Важно, что решение касается только регистрации по месту пребывания (временной), а не по месту жительства (постоянной). Это не стирает юридической разницы между квартирой и апартаментами.

До внесения изменений в законы действует переходный порядок. Регистрироваться смогут сами собственники таких апартаментов, а с их письменного согласия — члены их семей и близкие родственники. Для этого нужно будет подтвердить, что здание построено для пребывания граждан, а конкретное помещение пригодно для проживания.

Федеральному законодателю и правительству поручено разработать постоянный механизм такой регистрации с учетом различных факторов, включая миграционную политику. Дело заявительницы подлежит пересмотру.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.