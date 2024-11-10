Стартап Exosonic, занимающийся разработкой технологий сверхзвуковых коммерческих авиаперевозок и беспилотных летательных аппаратов, завершает свою деятельность после пяти лет работы, сообщает Techcrunch. В обновлении, опубликованном на сайте Exosonic, говорится, что компания не смогла найти необходимую поддержку для продолжения работы.

«Хотя основатели и команда по-прежнему верят в необходимость/желание бесшумного сверхзвукового полета и сверхзвуковых беспилотников для Министерства обороны США, без дальнейшей поддержки клиентов любой из этих концепций компания не сможет обеспечить потребности в денежных средствах для дальнейшего развития», — говорится в заявлении компании.

Exosonic была основана в 2019 году Норрисом Ти, инженером-двигателестроителем, который укрепил свои навыки в таких компаниях, как Northrop Grumman и Lockheed Martin. В последней компании он, как сообщается, работал над самолетом X-59 с низкой взлетной площадкой для NASA.

Exosonic присоединилась к группе Y Combinator Winter 2020 и привлекла более $4,5 млн от венчурных инвесторов, включая Soma Capital, Psion Capital и Stellar Solutions. Стартап также получил несколько небольших грантов от ВВС США в рамках программы исследований инноваций в малом бизнесе (SBIR).

Компания добилась прогресса в начале этого года, запустив свой первый самолет, субмасштабный вариант сверхзвукового БПЛА под названием EX-3M Trident, в испытательном полете в Калифорнии. У нее также были два других аппарата в разработке: сверхзвуковой авиалайнер под названием Horizon и более крупный БПЛА под названием Revenant.

Когда Тая спросили, каким достижением Exosonic он больше всего гордится, он ответил: «Я, честно говоря, просто горжусь тем, что взял детскую мечту и построил вокруг нее компанию. Я смог многому научиться и встретить замечательных людей на своем пути. С точки зрения достижений компании, определенно, полет на нашем EX-3M Trident — это то, чем команда гордится больше всего. Мы взяли оригинальную конструкцию сверхзвукового самолета и запустили его (хотя и маломасштабный и дозвуковой), но мы сделали это примерно за <2 года с ограниченным капиталом».

В конечном итоге компания не смогла преодолеть период между НИОКР (научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами) и коммерциализацией.

Ранее американский стартап по производству ракетных двигателей Ursa Major получил контракт на сумму $12,5 млн на налаживание производства и испытания новых твердотопливных ракетных двигателей. Эта сделка является частью более масштабных усилий Пентагона по увеличению числа производителей ракет, поскольку запасы ракет истощаются из-за поставок на Украину и в Израиль.