VII Московская международная неделя дизайна, прошедшая с 11 по 14 декабря в 55 и 57 павильонах ВДНХ, собрала свыше 180 тысяч посетителей. Ее участниками стали более 1200 компаний из 15 стран, включая Саудовскую Аравию, Египет и Китай. Среди всех экспонентов выставки 85% составили субъекты МСП, из них 86% — микропредприятия с численностью работников до 15 человек.

Также на выставке свои экспозиции представили региональные производители: выпускники Vostok design school — мебель и светильники из натуральных материалов, вдохновленные ландшафтами Приморья; волгоградская Sitega — линейку аксессуаров и раковин; вологодская Vàlkeda — мебельные серии, которые они разработали специально для исторических зданий. Кроме того, впервые в выставке с национальными стендами приняли участие Белоруссия и Венгрия.

Одно из главных событий недели дизайна — специальные байерские сессии, на которых российские производители могли установить деловые связи с представителями международных компаний.

С бизнесом из Саудовской Аравии достигнуты две ключевые договоренности: Mesahat Interior & Architectural Design планирует заключить эксклюзивный контракт с российским брендом, который поставит светильники и стеновые панели для одного из их объектов, а Depa Interiors — долгосрочное рамочное соглашение с отечественной компанией на поставки напольных покрытий и мебели для нескольких объектов. Совокупный потенциал этих сделок оценивается более чем в 160 млн руб. Для египетского рынка также формируются два крупных проекта. Российская компания запланировала оснащение номеров премиум-отелей в партнерстве с дизайн-бюро Feizo design — брендом, базирующемся в Саудовской Аравии в городе Эр-Рияд. Он занимается созданием эксклюзивных интерьеров и отделкой фасадов. Второй проект — создание российскими дизайнерами концептуальных зон в новом шоуруме под кураторством DABS Egypt. Объем планируемых инвестиций в эти проекты превышает 150 млн руб.

Впервые Московскую неделю интерьера и дизайна провели в столице в ноябре 2022 года — более трех лет назад. За предыдущие шесть сезонов проект привлек порядка 730 тысяч посетителей из России и других стран, а число участников выросло втрое. Если в первой выставке приняли участие 363 компании, то в седьмой — уже более 1200.

В этом году ​​мероприятие также посетил известный предметный дизайнер из Китая, основатель бренда коллекционной мебели Opal Чжу Сяоцзе. В сентябре 2025 года по его приглашению Московская неделя интерьера и дизайна впервые была представлена на крупнейшей азиатской мебельной выставке 56th China International Furniture Fair (CIFF) в Шанхае: на стенде «Российский дизайн: от традиций к футуризму» показали работы 27 брендов, включая Yaratam Design, Trend. Red, Annki studio и других участников выставки.