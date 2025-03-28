Крупные корейские компании рассматривают технико-экономические обоснования возобновления бизнеса в России. Страна является для них критически важным рынком для диверсификации деловых интересов, особенно на фоне повышения ввозных пошлин со стороны США. Снятие санкций в отношении России позволит корейским фирмам возобновить свою деятельность в стране.

По данным Министерства иностранных дел Кореи, в 2021 году товарооборот между нашими странами достиг $29,9 млрд, причем Россия на тот момент занимала 12-е место среди крупнейших экспортных рынков Кореи.

Среди крупных корейских фирм LG Electronics уже частично возобновила работу на своем заводе по производству электроники в Москве. «Целью этого шага является предотвращение ухудшения состояния простаивающих производственных мощностей», — заявил представитель LG, добавив, что «в работе используются имеющиеся на заводе материалы».

Компания HD Hyundai Electric, которая поддерживала свой бизнес в России во время действия санкций, примет участие в выставке «Электро-2025» через местного дистрибьютора.

Hyundai Motor Group также занята изучением возможностей российского рынка. Вместе с Kia, они были двумя ведущими автомобильными брендами России в 2021 году, но группа продала свой завод в Санкт-Петербурге в декабре 2023 года за 10 тыс. руб. ($120) с условием, позволяющим выкупить его обратно в течение двух лет.

Помимо Hyundai Motor, ее дочерние компании Kia, Hyundai Mobis и Hyundai Steel недавно разместили вакансии в России, что свидетельствует о возможности возобновления деятельности группы в России.

Samsung Electronics приостановила работу своего российского завода в Калуге в 2022 году. Компания поддерживала свои торговые точки в стране за счет параллельного импорта, но не производила продукцию в России и после ухода сдала некоторые из своих производственных линий в аренду местным компаниям.

Стоит отметить, что при возвращении на российский рынок корейские компании могут столкнуться с серьезными трудностями, поскольку их китайские конкуренты расширили свою долю рынка за последние годы.

По данным рыночного трекера StatCounter, доля Xiaomi на российском рынке по состоянию на февраль составила 20,93%, уступая Apple с 29,21%. Samsung Electronics осталась на третьем месте с 17,31%.

Российское аналитическое агентство «Автостат» также сообщило, что в 2024 году на долю китайских производителей в совокупности пришлось 62% российского авторынка.