Корпорация МСП планирует выдать малому и среднему бизнесу до 2030 еще минимум 1,3 трлн руб. в рамках «зонтичных» поручительств, сообщил гендиректор организации Александр Исаевич по итогам заседания совета директоров корпорации под руководством министра экономического развития Максима Решетникова. За четыре года работы механизма 76 тыс. предпринимателей получили кредитов на более чем 1 трлн руб., отметили в пресс-службе.

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«Зонтичный» механизм поручительств — это упрощенный способ получить кредит в банке, если для привлечения заемного финансирования не хватает собственной залоговой массы.

«Сейчас практически треть всех мер поддержки направлена на те компании, которые без помощи Корпорации МСП в принципе не смогли бы справиться. Мы хотим вдвое увеличить этот объем зонтичных поручительств», — подчеркнул на заседании председатель «Деловой России» Алексей Репик.

Исаевич также заявил, что крупные компании будут закупать у малых больше. «Крупные заказчики уже не думают, как выполнить 25%-ную квоту по закупкам, они ищут полноценных партнеров. Об этом говорит объем закупок, который каждый год растет. В 2024 году он вырос на 20%, это более 9,6 трлн руб.. Особенно хорошо виден рост закупок в секторе производств и у МТК», — сказано в сообщении.

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Глава Корпорации МСП добавил, что одна из тенденций следующих пяти лет — это «вырастить» под свои потребности малых производителей».

По словам Решетникова, МСП получили 236 млрд руб. господдержки в первом квартале 2025-го, что на 70 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом общий объем финансовой поддержки Корпорации МСП в 2024 году составил 1,2 трлн руб.