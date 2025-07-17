Корпорация МСП ввела в эксплуатацию новый цифровой сервис, предназначенный для онлайн-оформления доверенностей сотрудникам. Подробности — в распоряжении редакции «Инк».

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Функционал доступен на платформе МСП.РФ и направлен на оптимизацию документооборота в сегменте малого и среднего предпринимательства.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул значимость данного решения для небольших компаний, где особенно ценится экономия времени на административных процедурах. По его словам, теперь бизнес может в течение нескольких минут делегировать сотрудникам необходимые полномочия, полностью исключив бумажную волокиту.

Процедура оформления электронной доверенности максимально упрощена. Пользователю достаточно авторизоваться в системе, заполнить стандартную форму и отправить запрос. Как отмечают разработчики, верификация документа налоговой службой не превышает одного рабочего дня, при этом все участники процесса оперативно получают уведомления о готовности.

Сервис обладает полной юридической силой, аналогичной бумажным документам, и совместим с другими государственными информационными системами. Важной особенностью является автоматическая интеграция с реестром ФНС, что исключает необходимость дополнительных проверок.