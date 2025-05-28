SpaceX провела девятый беспилотный испытательный полет своей мегаракеты Starship. Это самая мощная из когда-либо построенных систем запуска. Ракета достигла большей высоты, чем в двух предыдущих полетах, но потеряла управление при возвращении на Землю. Аппарат взорвался над Индийским океаном.

Основная проблема заключалась в потере контроля над Starship. Это произошло из-за утечки в топливном баке. Из-за этого аппарат не смог точно сориентироваться для входа в атмосферу. Также не удалось развернуть восемь манекенов спутников. Боковой люк грузового отсека не открылся полностью.

Решение проблемы требует тщательного расследования. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) потребует от SpaceX провести расследование. Компания должна будет объяснить причины сбоя. А также представить план по обеспечению общественной безопасности. Только после этого FAA даст разрешение на новые испытательные полеты.

Глава компании Илон Маск ранее говорил, что ожидает ускорения процесса получения разрешений. Он хотел проводить запуски ракеты каждые 3-4 недели. При этом каждый испытательный полет Starship обходится примерно в 50-100 миллионов долларов. NASA выделило SpaceX около 4 миллиардов долларов на контракты по доставке астронавтов на Луну.

Кроме того, Маск перед запуском планировал выступить перед сотрудниками SpaceX с докладом под названием «Путь к межпланетной жизни» о полетах на Марс и его освоении. Но через несколько минут после начала трансляции Маск объявил, что выступление отложено до завершения испытательного полета. Однако после неудачного запуска доклад и вовсе был отменен.

Несмотря на потерю аппарата, SpaceX считает полет успешным с точки зрения обучения. Компания подчеркивает, что цель испытаний — сбор данных. Это помогает улучшить надежность Starship. Впервые был повторно использован ускоритель Super Heavy. Он успешно отработал, хотя и упал в океан.