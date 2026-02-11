Производитель продуктов питания Kraft Heinz Co. неожиданно приостановил планы по разделению компании на две части. Решение принято спустя всего несколько недель после назначения нового генерального директора Стива Кэхиллана, который ранее провел успешное разделение Kellogg.

Jocelyn Allen/Unsplash

Кэхиллан, вступивший в должность 1 января, заявил, что компания временно отказывается от идеи разделения, чтобы сосредоточиться на повышении прибыльности. По его словам, после изучения ситуации внутри компании он пришел к выводу, что многие проблемы можно решить без структурной реорганизации.

Вместо разделения Kraft Heinz инвестирует $600 млн в маркетинг, исследования и разработки, улучшение качества продукции и снижение цен на некоторые товары. Это решение совпало с публикацией разочаровывающих финансовых результатов — в четвертом квартале органическая выручка компании снизилась на 4,2%, что оказалось хуже прогнозов аналитиков.

О планах разделить бизнес на две независимые публичные компании Kraft Heinz объявила в сентябре прошлого года. Предполагалось, что одна структура объединит быстрорастущие бренды, включая кетчуп Heinz и соусы, а другая — медленнорастущие продукты, такие как мясные изделия Oscar Mayer и готовые наборы Lunchables. По сути, это означало бы откат назад к ситуации до мегаслияния 2015 года стоимостью $46 млрд.

Инвесторы скептически отнеслись к этим планам — акции компании упали на 11% с момента их анонсирования. Среди критиков оказался и Уоррен Баффетт, чья Berkshire Hathaway владеет 28% акций Kraft Heinz и в январе объявила о намерении продать эту долю.

Рынок отреагировал на новость о приостановке разделения снижением акций Kraft Heinz на 8,4% на предторгах. Председатель совета директоров Джон Кэхилл выразил уверенность, что принятое решение о паузе и концентрации на росте является правильным на данный момент.

