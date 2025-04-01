Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) смогут воспользоваться механизмом кредитных каникул с 2026 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В конце марта соответсвующий законопроект прошел первое чтение в нижней палате парламента. Он вступит в силу через 180 дней после принятия.

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Согласно тексту законопроекта, льготный период по одному договору кредита (займа) можно будет оформить не чаще одного раза в пять лет. В пояснительной записке сказано, что льготный период будет предоставляться по заявлению заемщика без предъявления к нему специальных требований (снижение объемов выручки, осуществление деятельности в определенных отраслях и иных).

Максимальный размер, по которому планируется предоставлять льготный период составит:

для микропредприятий — 60 млн руб.;

для малого бизнеса — 400 млн руб.;

для средних компаний — 1 млрд.;

для самозанятых 10 млн руб.

Аксаков отметил, что самозанятых изначально в законопроекте не было, они уже сейчас могут воспользоваться механизмом кредитных каникул как физлица при наличии соответствующих предпосылок — ухудшения финансового положения или по причине болезни.

Депутат допустил, что ко второму чтению эту категорию могут убрать из законопроекта. «Отдельное предоставление каникул для самозанятых будет обсуждаться», — уточнил он.

Напомним, что кредитные каникулы позволяют заемщику в случае сокращения дохода временно приостановить платежи по кредиту (займу) или снизить их размер.

В настоящий момент ими могут воспользоваться граждане, чей доход за два месяца, предшествующих месяцу обращения, сократился минимум на 30% по сравнению с их среднемесячным доходом за предыдущие 12 месяцев, или если заемщик пострадал от чрезвычайной ситуации — аварии, катастрофы, стихии или других бедствий.

По данным Центробанка на 1 февраля, количество юрлиц и ИП, имеющих задолженность, составило 698 тыс. предприятий. Среди них доля заемщиков, имеющих просроченную задолженность, составляет 19,6%.