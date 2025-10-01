С 1 октября российские предприниматели столкнутся с очередными изменениями в законодательстве, которые повлияют на их дело — от кредитных каникул для малого бизнеса до отмены НДС на поставки комплектующих для малых беспилотников. Редакция «Инка» собрала самые важные из них в одном материале.

Unsplash

Кредитные каникулы: передышка для МСП и самозанятых

Что меняется: малый и средний бизнес, а также самозанятые получили право на кредитные каникулы сроком до шести месяцев. Воспользоваться отсрочкой можно раз в пять лет по кредитам, заключенным с 1 марта 2024 года.

Лимиты по размеру кредита:

самозанятые — до 10 млн руб.

микропредприятия — до 60 млн руб.

малые предприятия — до 400 млн руб.

средние предприятия — до 1 млрд руб.

Кому важно: малому бизнесу в любых отраслях открывается возможность временно снизить долговую нагрузку без ущерба для кредитной истории.

Freepik

Освобождение от НДС для общепита при выручке до 3 млрд руб.

Что меняется: с 1 октября увеличен лимит доходов для освобождения от НДС в сфере общественного питания — с 2 до 3 млрд руб. Среди других требований для получения льготы — доля доходов от услуг общепита за предшествующий календарный год составила более 70% всех доходов, а среднемесячный размер выплат работникам не ниже среднемесячной зарплаты в регионе в сфере общепита.

Кому важно: ресторанам, кафе, барам и столовым предстоит пересмотр налогового планирования.

Цифровой рубль в социальных выплатах

Что меняется: стартует первый этап внедрения цифрового рубля для ограниченного перечня федеральных социальных выплат. С 2026 года планируется распространение на все государственные платежи.

Кому важно: Финтеху предстоит интеграция новых платежных инструментов.

Unsplash

Маркировка стройматериалов, косметики и спортпита

Что меняется: началась обязательная маркировка первой группы стройматериалов — цемента, гипса и сухих строительных смесей. С декабря к ним добавятся герметики, шпатлевки и монтажные пены. Кроме того, стало обязательным нанесение маркировки на спортивное питание. Это касается как отечественной, так и импортной продукции. Для косметики обязательное нанесение кодов распространилось на зубные пасты, ополаскиватели для рта, кремы для лица и рук, губные помады, блески и другие средства ухода.

Кому важно: производителям и дистрибьюторам товаров, на которые распространяются новые требования о маркировке.

Льготы в сфере беспилотников

Что меняется: начинает действовать освобождение от НДС при ввозе в Россию двигателей, запасных частей и комплектующих для гражданских беспилотников массой от 0,15 до 30 кг. Льгота распространяется также на печатные издания и опытные образцы, которые используются при разработке, создании или испытании подобных аппаратов. Действие меры закончится 31 декабря 2027 года.

Кому важно: российским производителям малых беспилотных летательных аппаратов.