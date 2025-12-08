Джеффри Хинтон, известный как «крестный отец ИИ», считает, что ценность образования в сфере компьютерных наук не исчезнет, несмотря на то что ИИ берет на себя выполнение рутинных задач программирования. По его мнению, диплом в этой области будет оставаться востребованным, поскольку он дает не просто навык написания кода, а формирует системное мышление и способность к решению комплексных задач, пишет Business Insider.

Freepik

Эта точка зрения находит поддержку среди других ведущих экспертов отрасли. Например, председатель совета директоров OpenAI Брет Тейлор называет диплом компьютерных наук «чрезвычайно ценным», подчеркивая его роль в развитии аналитического подхода.

В Google также отмечают, что фокус образования должен смещаться в сторону науки о решении проблем, а не просто обучения синтаксису языков программирования.

Профессор Калифорнийского университета в Беркли Хэни Фарид расширяет эту мысль, указывая, что наиболее перспективные карьерные возможности для выпускников сейчас лежат не в традиционных технологических гигантах, а на стыке компьютерных наук с другими областями — от вычислительной биологии и медицинской визуализации до цифровых гуманитарных наук и вычислительной социальной науки.

Что касается обучения школьников, Хинтон проводит параллель с изучением латыни в гуманитарном образовании: даже если в будущем ИИ будет писать код самостоятельно, процесс обучения программированию развивает логику и структурированное мышление.

В долгосрочной перспективе, рекомендует Хинтон, будущим специалистам стоит концентрироваться на фундаментальных знаниях — математике, статистике, линейной алгебре — и развивать критическое мышление, так как именно эти компетенции останутся незаменимыми.