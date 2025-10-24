Стратегическое мышление помогает бизнесу выживать и расти даже в кризис, убеждена Анна Прахт, основательница и руководительница бренда аксессуаров Arny Praht. Причем стратегия нужна не только крупным компаниям, но и микробизнесу — «даже если в команде всего три человека», заявила она на конференции Точка Банка для малого и среднего бизнеса ТОК в Доме культуры «ГЭС-2» в рамках инициативы «ГЭС-2: B2B».

Photo by Patrick Perkins on Unsplash

Бренд Arny Praht, созданный в Петербурге, начинал как локальный проект по производству сумок, а сегодня выпускает около шести тысяч изделий в день, имеет собственное производство полного цикла и сеть магазинов по всей России.

По словам Прахт, предпринимателю важно уметь видеть структуру бизнеса, а не только вдохновляться идеей.

«Бизнес-модель — это ваш болид, который везет компанию из точки, А (ценности) в точку В (цель), — объяснила она. — Именно стратегическое мышление помогает выдерживать давление внешней среды и сохранять курс».

Прахт считает, что в кризис ключевая задача — корректировать, но не ломать систему. Малые компании, уверена она, могут искать новые источники дохода, не меняя кардинально продукт. Так, Arny Praht открыл отдельное направление пошива аксессуаров для других брендов — за полгода оно обеспечило до 15% дополнительной выручки.

«Самое опасное — не меняться вовсе, — сказала Анна Прахт. — Корректировки должны быть осмысленными: важно понимать, что именно является вашим ключевым ресурсом и нельзя разменивать его бездумно».

Отдельное внимание, считает предпринимательница, стоит уделять «ценностям основателя». Они формируют движущую силу компании:

«Если вы перестаете верить в то, что делаете, бизнес неизбежно разрушается. Ценности — это двигатель всего проекта».

По словам Прахт, стратегию стоит выстраивать уже после тестирования идеи и получения первых результатов. Это момент, когда предприниматель должен понять, куда именно движется его бизнес и на чем строится его устойчивость.