Слово «кризис» в последние годы произносят так часто, что оно почти потеряло смысл. Им объясняют упавшую выручку, сорванные контракты, кадровый голод и высокую ключевую ставку — явления, на самом деле слабо связанные между собой. На дискуссии проекта «Антихрупкость 2.0» Школы управления Сколково предприниматели и профессора обсуждали, что происходит с российской экономикой и как на это реагировать операционно. «Инк» собрал мнения и выводы.

«Кризис» как средняя температура по больнице

Алексей Калинин, проректор по исследованиям Школы управления Сколково, с порога поставил под сомнение сам термин. Финансового кризиса в России нет: банковская система накопила рекордную ликвидность, долг к ВВП — один из самых низких среди крупных экономик, безработица — на уровне Японии. Рецессионные признаки формально присутствуют, но без классических спутников — обвала производства и массовых увольнений.

«Кризис — это как средняя температура по больнице. У кого-то есть, у кого-то нет», — формулирует Калинин.

Угольная и металлургическая отрасли чувствуют себя плохо, ИТ-сектор — хорошо. Девелоперы год назад были в нокдауне, сейчас начинают восстанавливаться. Внутри отраслей картина тоже неоднородна: одни компании накопили ресурсы, другие балансируют на грани.

Алексей Улановский, профессор и академический директор программ Центра развития лидерства Сколково, добавляет структуры: кризисы бывают внешними (стихийные бедствия, санкции, войны, пандемии) и внутренними (дефекты продукта, скандалы). Современные кризисы все чаще приходят каскадами, задействуя сразу несколько уязвимостей; исследователи называют это поликризисом — состоянием, когда события не просто накапливаются, а взаимно усиливают друг друга.

Практический вывод здесь звучит трезво: перестать ждать, когда «кризис закончится» как единое явление. Его не существует в том виде, в каком принято о нем говорить.

Два кейса: одна точка входа, разные выходы

Татьяна Богданова, основатель «Мира крепежа», описывает каскад: быстрый рост → переоценка сил → выход на рынок с неготовой инфраструктурой → падение рынка → цепочка кризисов.

«Сначала падение выручки, потом операционный убыток, потом падение маржинальности, потом на складе товара не хватает. По одному не приходили никогда», — говорит она.

Главная сложность в том, чтобы честно признать, что старая бизнес-модель больше не работает. Сейчас компания на стадии пересборки: в разработке маркетплейс металлических изделий T-MET — новый продукт, а не косметическая реструктуризация.

Вячеслав Легалов, основатель «Сибирской промышленной компании», строил трейдинг на доверии к нескольким зарубежным партнерам, а они ушли, оставив бизнес без поставщиков и позиций, только с репутацией.

«Мы были не готовы. Надо было иметь запасной вариант», — признает он.

Решением стал запуск собственного производства, когда западные бренды исчезли с рынка. Легалов нашел нишу: продукт, который снижал стоимость владения и избавлял клиентов от необходимости менять оборудование целиком. В другое время такие компании вряд ли рассматривали бы как поставщиков.

Общее в кейсах вот что: кризис как точка входа в модель, которую в спокойное время никто бы не стал строить.

Бриколаж, реконфигурация и другие слова для «выкрутились»

Улановский вместо «справились» использует французское слово бриколаж — импровизация из подручных средств. В кризис ресурсов нет, выбирать не из чего, и это освобождает. Тут начинаешь смотреть, что есть под рукой, и находишь возможности, которые в «жирные» годы не замечал.

По итогам многолетнего исследования на основе анализа 650 стратегических ответов различных компаний на различные типы внешних кризисов Улановский с соавторами выделяет базовые типы ответов.

Первый — сокращение: режут косты, замораживают проекты, «сдуваются».

Второй — выход: из региона, продукта, страны.

Третий — выжидание: взять паузу и смотреть; это иногда работает, но срок годности у паузы ограничен.

Позитивная повестка здесь в виде инноваций и экспансии. Например, CEO девелоперской компании в разгар кризиса нанял айтишников, которых сокращали конкуренты; через год у него был лучший технический штаб на рынке.

Улановский убежден, что три «сквозных» ответа должны сопровождать любую стратегию: реконфигурация бизнес-модели, управление стейкхолдерами (поставщики, клиенты, регуляторы, кредиторы) и ситуационная защита (обеспечение безопасности и улучшение координации их действий).

Преадаптивность против реактивности

Калинин же предлагает переход от адаптивности к преадаптивности. Он поясняет: реактивность — это когда опоздал, адаптивность — подстраиваешься, когда уже прижало, а преадаптивность — используешь внешний контекст как повод менять стратегию раньше, чем тебя вынудят.

В 2023–2024 годах, когда ставка была низкой и экономика росла на 4%+, многие компании выплатили рекордные дивиденды и набрали кредитов на экспансию. Те, кто понимал, что двузначный рост не вечен, сформировали подушку из наличных; сейчас у первых — перекредитованность, у вторых — пространство для маневра.

«Нужно искать повод изменить стратегию, а не придерживаться действующей», — говорит Калинин.

Компании, ориентированные на сохранение текущего, стратегически уязвимы, а те, кто постоянно смотрит вовне в поисках сигналов для пересмотра курса, — в лучшей позиции. Рабочие инструменты здесь: наблюдение за трендами, сценарные методы, прогнозирование, работа со слабыми сигналами. Многие нынешние шоки берут начало в 2008 году, демографическая яма зрела десятилетиями — это было видно, просто мало кто смотрел.

«Если» вместо «когда»

Еще один тезис Калинина — переосмысление эффективности. В стабильное время эффективно — это точно в срок, без дублирования и лишних запасов, работает концепция Just in Time — «когда». В турбулентное время это уязвимость: один сбой в цепочке поставок — и все встало.

«Те, кто сформировал неэффективность в своей системе — запасы, альтернативные маршруты, дублирующих поставщиков, — оказываются более живучими», — отмечает он.

Just in Case — «если» — становится новым управленческим императивом. Это кажется дорогим: замороженный капитал, избыточное хранение. Зато система работает, когда канал заблокирован или партнер исчез. Малому бизнесу сложнее: создавать резервы при обороте в 10 млн руб. и ставке 21% почти невозможно, зато есть преимущество скорости.

Легалов и Богданова показывают, как небольшая компания может перестроить модель быстрее, чем корпорация успеет утвердить решение на совете директоров.

Что делать прямо сейчас

Из дискуссии вырастает набор практических ориентиров.

Не ждать общего улучшения контекста: в вашей отрасли и компании ситуацию определяют ваши решения сильнее, чем ключевая ставка.

Диагностировать честно. Улановский предлагает чек-лист: отличается ли происходящее от рутины /затрагивает ли всю компанию или одну функцию / есть ли угроза операциям, репутации, безопасности людей / есть ли давление стейкхолдеров. Если «да» по нескольким пунктам — это кризис, и он требует действий.

предлагает чек-лист: отличается ли происходящее от рутины /затрагивает ли всю компанию или одну функцию / есть ли угроза операциям, репутации, безопасности людей / есть ли давление стейкхолдеров. Если «да» по нескольким пунктам — это кризис, и он требует действий. Принимать решения в спокойном состоянии. Легалов апеллирует к стоицизму и боксерской метафоре: лидер должен быстро восстановить фокус после удара и не решать на эмоциях.

апеллирует к стоицизму и боксерской метафоре: лидер должен быстро восстановить фокус после удара и не решать на эмоциях. Искать повод менять стратегию, а не держаться за старую: пересматривать ее поквартально с учетом контекста.

Инвестировать в «неэффективность»: запасы, альтернативных поставщиков, дублирующие маршруты как страховку, а не расточительство.

