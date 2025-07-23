Модель Adidas Samba, созданная в 1949 году для игры в футбол в залах, переживает невероятный всплеск популярности. Эти кроссовки стали главным модным феноменом последних лет. Изначально спортивная обувь превратилась в неотъемлемый атрибут гардероба звезд и инфлюенсеров. Их носят Белла Хадид, Хейли Бибер и Рианна. Простой и лаконичный дизайн позволяет сочетать Samba с любой одеждой, от джинсов до классических брюк и платьев. Это делает их универсальным решением на каждый день.

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Главная причина нового витка популярности — тренд на минимализм и ретро-эстетику. В социальных сетях, особенно в TikTok, завирусился стиль blokecore, который романтизирует образ британских футбольных фанатов. Adidas Samba идеально вписались в эту концепцию. Компания Adidas грамотно использовала этот тренд, подогревая интерес через сотрудничество с дизайнерами, такими как Грейс Уэльс Боннер. Коллаборации с ней продаются по цене в несколько раз выше обычной.

Спрос на модель Samba помог Adidas значительно улучшить свои финансовые показатели. В отчетах компании отмечается рост продаж в категории Originals. Классические расцветки, особенно черно-белая и бело-черная, постоянно распроданы. Ритейлеры отмечают, что спрос превышает предложение в несколько раз, что создает дополнительный ажиотаж. Стоимость классической пары начинается от 100−120 долларов, но может доходить до 500−700 долларов за лимитированные версии.

Несмотря на популярность, не все готовы платить завышенную цену или ждать очередного пополнения складов. Рынок быстро отреагировал и предложил множество альтернатив. Похожий силуэт и стиль можно найти у других брендов. Эти модели предлагают схожий комфорт и внешний вид, но по более доступной цене. Это позволяет потребителям следовать тренду без значительных затрат.

Среди бюджетных альтернатив выделяются несколько моделей:

Puma Palermo предлагает очень похожий дизайн с Т-образным мыском и подошвой из каучука. Их цена обычно на 20−30% ниже, чем у Samba.

предлагает очень похожий дизайн с Т-образным мыском и подошвой из каучука. Их цена обычно на 20−30% ниже, чем у Samba. Также стоит обратить внимание на Onitsuka Tiger Mexico 66 , которые имеют схожий винтажный вид.

, которые имеют схожий винтажный вид. Еще один хороший вариант — кроссовки от бренда Gola или Feiyue, которые предлагают классический ретро-силуэт по привлекательной цене.

Эти альтернативы позволяют выглядеть стильно, не переплачивая за бренд.