В четверг вечером Луна приобретет зловещий вид, однако не стоит паниковать. Это затмение не является предвестием чего-то плохого. Когда Земля, Луна и Солнце выстраиваются в одну линию, Земля отбрасывает тень на Луну, окрашивая ее поверхность в красный цвет. Вот почему полное лунное затмение иногда называют «кровавой луной».

Визуализация затмения. (NASA’s Scientific Visualization Studio/Ernie Wright/YouTube)

Это происходит из-за того, что, хотя Земля и создает тень на Луне, солнечный свет продолжает проникать через атмосферу Земли по краям этой тени. В этих областях происходит чередование дня и ночи.

Атмосфера преломляет солнечные лучи в направлении Луны. Так как синий свет рассеивается в атмосфере, небо выглядит голубым, в то время, как только красная часть спектра может пройти сквозь атмосферу и достичь поверхности Луны. Как отметило NASA в своем блоге, такое событие создает эффект, при котором, как будто все восходы и закаты мира проецируются на Луну.

В зависимости от часового пояса, полное лунное затмение произойдет либо вечером 13 марта, либо очень рано утром 14 марта. Тень Земли начнет медленно накрывать Луну, вызывая частичное лунное затмение, в 1:09 по восточному времени. По словам NASA, невооруженному глазу будет казаться, будто из лунного диска вырывают кусок.

Части Луны, которые окажутся в тени, останутся темными до 2:26 утра по восточному времени, когда затмение достигнет своей полной стадии. В этот момент тень Земли полностью накроет Луну, придавая ей красный оттенок. Чтобы более детально рассмотреть затмение и кратеры Луны, которые на время становятся красными, рекомендуется использовать бинокль или телескоп. Для фотографирования затмения НАСА советует установить телефон на штатив и настроить камеру на длительную выдержку, не менее нескольких секунд.

Полное затмение продлится чуть больше часа, завершившись в 3:31 утра по восточному времени. После этого тень Земли продолжит двигаться над Луной, создавая несколько часов частичного затмения. К 6 утра Луна полностью вернется к своему нормальному состоянию. Это затмение станет первым из трех ближайших затмений. Второе придется на сентябрь этого года, а третье ожидается на март следующего года.

В мае 2023 года исследование показало, что внутреннее ядро Луны является твердым шаром с плотностью, аналогичной плотности железа. Ученые рассчитывают, что это открытие поможет разрешить спор о состоянии внутреннего ядра Луны и позволит лучше понять ее историю, а также историю Солнечной системы в целом.