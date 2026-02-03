Рекламная индустрия России пережила активный этап в 2025 году, демонстрируя значительное увеличение инвестиций. Согласно аналитическому обзору платформы «Постмаркетинг DAILY», совокупный объем вложений ведущих рекламодателей за январь-сентябрь 2025 года составил 308 млрд руб. Этот показатель на 43% превышает результаты за аналогичный период предыдущего года.

Pawel Czerwinski/Unsplash

Вместе с тем эксперты обращают внимание на возможное замедление темпов роста в 2026 году, связывая эту перспективу с усилением тенденции к более рациональному потребительскому поведению.

Телевидение сохранило статус канала с наибольшим объемом рекламных бюджетов, суммарно привлекшего 210 млрд руб. При этом наиболее динамичный рост продемонстрировала наружная реклама: инвестиции в этот сегмент увеличились на 127%, достигнув отметки в 50 млрд руб. На радио пришлось 11 млрд руб., тогда как пресса осталась каналом с минимальными вложениями — 1 млрд руб.

В списке компаний с самыми значительными рекламными расходами первое место занял Сбер, чей бюджет составил 24,98 млрд руб. Вторую позицию занимает Wildberries с 19,17 млрд руб., третью — ВТБ с 14,33 млрд руб. Замыкают пятерку лидеров Яндекс (14,13 млрд руб.) и Т-Технологии (12,99 млрд руб.).

Исследователи отмечают, что восемь из десяти организаций в топ-10 представляют собой экосистемные проекты с интегрированными банковскими сервисами, что указывает на стратегическую устойчивость подобной бизнес-модели в текущих рыночных условиях.

Среди рекламных групп первое место по обороту заняла Media Instinct Group с результатом в 57 млрд руб. Далее следуют OKKAM (49,5 млрд руб.), Sky Alliance (27,7 млрд руб.), OMD OM Group (26,5 млрд руб.) и Сбер Маркетинг (25,5 млрд руб.).

Руководитель платформы «Постмаркетинг DAILY» Игорь Бевзенко отмечает, что 2025 год выдался исключительно благоприятным для рекламного рынка, однако 2026-й, вероятно, покажет более сдержанные результаты. По его оценке, усиление бережливости у потребителей и снижение ожиданий у рекламодателей отражают не кризисную ситуацию, а постепенную нормализацию рыночной динамики после периода интенсивного роста в 2023–2024 годах.

