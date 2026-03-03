Инвесторы прогнозируют обострение борьбы за капиталы между устоявшимися игроками и молодыми компаниями в сфере искусственного интеллекта. Ожидается, что обе стороны будут активно использовать слияния и поглощения для адаптации к изменениям, вызванным внедрением ИИ.

Поводом послужил выпуск новых продуктов такими разработчиками, как Anthropic, что заставило инвесторов рассматривать искусственный интеллект как потенциальную замену бизнес-моделей признанных лидеров.

В январе в сферах программного обеспечения, управления активами, недвижимости и страхования разразилась «ИИ-паника». Согласно исследованию Citrini Research, тревожные настроения перекинулись также на области программирования и цифровых платежей. При этом аналитики полагают, что вызванные технологическим сдвигом потрясения подстегнут заключение сделок, направленных на ускорение автоматизации, особенно в секторе программного обеспечения как услуги.



Генри Чжан из инвестиционной компании Hermitage Capital убежден, что крупнейшие представители софтверной индустрии будут активно участвовать в слияниях. По его мнению, узкоспециализированные фирмы произведут переворот в традиционных направлениях разработки программного обеспечения. Однако возможен и обратный сценарий: компании, промедлившие с внедрением ИИ, сами становятся целями для поглощения со стороны стартапов, заинтересованных в покупке готовой клиентской базы.



Развитие ИИ существенно повлияло на предпочтения венчурных капиталистов. Hermitage Capital намерена делать ставку на стартапы, ориентированные на массового потребителя. Венчурные инвесторы теперь старательно обходят любые направления, которые потенциально могут быть вытеснены искусственным разумом. Наблюдается географический сдвиг: лидерство в сделках переходит к американским компаниям благодаря их обширной пользовательской базе.



Однако не все консервативные игроки спешат скупать инновационные стартапы. Джейсон Ю из британской управляющей компании Schroders пояснил, что при принятии решений необходимо учитывать требования законодательства и готовность клиентов идти на риск. Оценка финансового благополучия и соответствия стратегии развития стартапов в области ИИ требует времени.

Данные платформы Carta свидетельствуют, что многие зрелые ИИ-компании предпочитают оставаться частными, а не форсировать выход на биржу. Доля поздних раундов финансирования выросла вдвое по сравнению с историческими значениями.



Финансовое сообщество пока не пришло к консенсусу относительно влияния ИИ на рынок труда. Макростратег Citadel Securities Фрэнк Флайт выразил мнение, что искусственный интеллект будет скорее дополнять человеческую деятельность, чем полностью замещать ее. В то же время Дермот МакГрат из ZenGen Labs заметил, что, хотя некоторые традиционные сферы легко поддаются автоматизации, реальные изменения происходят медленнее, чем принято думать в Кремниевой долине.

