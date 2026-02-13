Крупнейший российский сервис по поиску авиабилетов «Авиасейлс» может сменить владельца. По информации «Коммерсанта», акционеры компании начали подготовку к продаже бизнеса, стоимость которого оценивается минимум в 23 млрд руб. Потенциальными покупателями источники называют крупные банки, однако сделка осложняется сложной корпоративной структурой и наличием зарубежных активов.

thapanee srisawat/Unsplash

Сам сервис отрицает планы по продаже. В компании заявили, что «менеджмент и акционеры не в курсе планов купить компанию неназванными участниками рынка». Однако собеседники издания в инвестиционных кругах утверждают, что процесс находится на стадии подготовки, а владеющие долями фонды собирают предложения от потенциальных интересантов. «Но дешево не продадут», — подчеркивает один из них.



Инвестбанкир Илья Шумов оценивает текущую стоимость «Авиасейлс» не менее чем в $300 млн. При этом он указывает на сложность объективной оценки из-за значительной доли зарубежных операций. Именно непрозрачная структура владения и иностранные активы могут стать главным препятствием для сделки, считают опрошенные эксперты.

Интерес к сервису могут проявлять банки, развивающие собственные экосистемы. Ранее, например, сообщалось о переговорах Альфа-банка по покупке агрегатора «Туту», хотя в кредитной организации эту информацию опровергали. Участники рынка отмечают, что доля прямых продаж авиакомпаний достигает 60–70%, и посредники вынуждены бороться за оставшийся объем на фоне снижения пассажиропотока, роста стоимости дистрибуции и сокращения комиссий перевозчиков.

«Авиасейлс» был основан в 2007 году Константином Калиновым, который умер в 2017-м. Сейчас бизнес принадлежит гонконгской Go Travel Un. Среди конечных бенефициаров — кипрские структуры и фонды iTech Capital, которые в 2021 году вместе с «Эльбрус Капиталом» вложили в компанию $43 млн. Долями также владеют семья основателя и менеджмент. В числе директоров компании значится Рустем Миргалимов, основатель ГК «Таврос», инвестировавший в проект на раннем этапе.

