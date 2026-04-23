Частный инвестиционный холдинг «Восток Инвестиции» приобрел 20% обжарщика Tasty Coffee, сообщил Forbes сооснователь компании Михаил Шаров. Привлеченные предства направят на расширение производства, развитие онлайн-продаж и укрепление позиций в сегменте HoReCa.

Оценки стоимости сделки у собеседников Forbes расходятся. Источник на венчурном рынке называет диапазон 1,7–2,6 млрд рублей (исходя из мультипликатора 10–15% от выручки при нулевом долге), тогда как источник на рынке M&A оценивает долю скромнее — в 1–1,5 млрд рублей. В самой Tasty Coffee подтверждают отсутствие долга, выручку за 2025 год оценивают в 10 млрд рублей. Данные СПАРК дают иную картину: суммарная выручка группы (ООО «Тэйсти кофе» и связанного «Гринго») составила 11,9 млрд рублей, прибыль — 950 млн рублей.

Tasty Coffee основана в 2008 году в Ижевске братьями Михаилом и Артемом Шаровыми. Ключевые каналы выручки — оптовые поставки (40%) и интернет-магазины (35%), среди крупных клиентов — «Дринкит» и «Газпром» (АЗС). До сделки компания развивалась исключительно на собственные средства.

В 2024 году компания переехала на новое производство. Загрузить его мощности на 100% планировали к концу 2025-го, но это случилось на год раньше запланированного. Это объясняется ростом спроса, во многом связанным с уходом западных поставщиков из коммерческого сегмента и быстрым ростом популярности спешелти-кофе в России.

По оценке самой Tasty Coffee, компания занимает около 5% российского рынка кофе в зернах. Согласно презентации компании, по итогам 2025 года группа обжарила и продала более 5,2 млн кг кофе — на 48% больше, чем годом ранее. Продажи через маркетплейсы выросли почти вдвое (+98% по объему), а интернет-магазин обслуживает уже 414 тыс. покупателей. Компания вышла на первое место по продажам дрипов на Ozon, а также запустила GreenGo — структуру для импорта зеленого зерна, которая уже в первый год обеспечила 17% потребления группы.

Параллельно компания начала строительство нового производства СТМ «Кофе». Ожидается, что после запуска суммарные мощности достигнут 1 200 тонн в месяц — это около 12% всего российского рынка кофе в зернах. По словам Шарова, привлеченные инвестиции позволят создать новое производство и увеличить мощности еще на 1 000 тонн в месяц.

