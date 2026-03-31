В России запустили партнерскую программу для компаний из креативных индустрий: клиенты «Сбера», вышедшие на Авито с творческим бизнесом, могут получить бонусы на продвижение своих товаров и услуг.

Программа ориентирована на индивидуальных предпринимателей, юридические лица, а в ряде категорий — и на самозанятых, работающих в креативных индустриях.

Сейчас креативный бизнес развивается быстрее многих других секторов. Согласно исследованию «СберАналитики», количество творческих предпринимателей за год выросло на 10,6% — это на 6,7% выше темпов роста общего числа предпринимателей в стране.

В категориях товаров и услуг на Авито размещено уже свыше 730 тыс. объявлений от более чем 62 тыс. креативных предпринимателей. Среди направлений с наибольшим количеством предложений — сфера IT и разработка программного обеспечения, предложения по дизайну, архитектуре и проектированию, производство игрушек, услуги в области связей с общественностью и рекламы, а также деятельность, связанная с киноиндустрией и телевидением.

Креативные индустрии в России

В 2025 году в России вступил в силу закон «О развитии креативных (творческих) индустрий»: он определяет основные понятия и перечень индустрий, чья деятельность напрямую относится к креативной. Федеральный орган, который вырабатывает государственную политику в сфере креативной экономики — Минэкономразвития России. Ведомство разработало стратегию развития креативной экономики на период до 2036 года, и главная цель, которая стоит перед бизнесом и государством, — не только увеличить вклад креативных индустрий в ВВП (до 6% к 2030 году), но и создать условия для устойчивого развития отрасли в целом.

За год (к марту 2026 года) после начала работы закона о креативных индустриях вклад креативной экономики в ВВП страны составил 8,26 трлн рублей — это 4,2% ВВП.

При этом творческий сектор за последние семь лет рос в четыре раза быстрее экономики в целом. Как говорит член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, больше 405 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса уже работают в креативных индустриях, а быстрее всего растут музыка (+24%), дизайн (+21%) и мода с народными промыслами (+18%).