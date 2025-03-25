На российский рынок вышел один из ведущих застройщиков Таиланда — Siamese Asset. Компания презентовала в крупных городах России новые проекты в сегментах кондоминиумов и отелей. Как рассказали редакции «Инк.» представители компании, девелопер заинтересован в россиянах как давних инвесторах в недвижимость в королевстве и в самой стране как в выгодном рынке.

Фото Siamese Asset

Siamese Asset работает на рынке недвижимости с 2010 года. За это время компания реализовала 40 проектов. Изначально она занималась преимущественно кондоминиумами и жилыми комплексами, а в 2020 году запустила первый проект в нише отелей и брендированных резиденций. В конце 2020 года застройщик провел IPO.

На сегодняшний день Siamese Asset является одним из крупнейших застройщиков Таиланда. Среди знаковых объектов компании такие проекты, как Dior Golden House, Dusit Central Park и Rosewood Hotel в Бангкоке. В 2024 году застройщик реализовал недвижимость $729 млн. В 2025 году компанией запланированы проекты на сумму в $334 млн. Кроме кондоминиумов и отелей среди них — медицинский центр и жилой комплекс для пожилых.

Представитель таиландской девелоперской компании Siamese Asset в России и СНГ Леонид Устинов отметил, что россияне давно любят Таиланд и интересуются им не только как туристической страной. Значительная часть покупателей недвижимости — это инвесторы, фокус которых направлен на элитный сегмент: квартиры в кондоминиумах, находящиеся в туристических районах, виллы, брендированные резиденции, отели.

По данным международного брокера недвижимости Tranio, в 2024 году Таиланд лидировал среди других стран по числу заявок на покупку иностранной недвижимости. За год спрос увеличился на 24%, а относительно 2022 года — на 168%. В первом квартале 2024 года россияне купили почти 10 тыс. объектов недвижимости в Таиланде, что стало рекордным количеством за последние пять лет.

Эксперты отмечают также, что Россия является экономически выгодным рынком для Таиланда. В стране много инвесторов, которые интересуются иностранной недвижимостью.

Таиландский застройщик отметил, что среди российских покупателей есть люди с совершенно разными целями и запросами, но в целом они проявляют высокий интерес к дорогой недвижимости в королевстве. И если они решают вложить деньги в тайиландскукю недвижимость, то обстоятельно подходят к вопросу