Индивидуальный предприниматель (ИП) Евгений Витальевич Богатый, зарегистрированный в августе 2023 года, оказался единственным участником электронного аукциона по продаже 100% доли в уставном капитале ООО «ДМЕ Холдинг». Торги прошли 20 января на площадке РТС-тендер, стартовая цена за второй по размеру аэропорт в России составила 132,26 млрд руб. При этом Богатову отказали в регистрации в качестве участника торгов по формальным основаниям — не так заполнил документы. «Инк» собрал по открытым данным, что известно об этом предпринимателе.

Кадр из мультфильма «Утиные истории. Заветная лампа» (1990)

Согласно данным портала «За честный бизнес», ИП Богатый зарегистрирован в Чеченской Республике, однако ИНН предпринимателя был выдан в Московской области. Основной вид деятельности — консультативная и техническая работа в области компьютерных технологий (код ОКВЭД 62.02). Богатый применяет упрощенную систему налогообложения, числится как действующий предприниматель, не входит в реестры недобросовестных поставщиков, не имеет долгов и обеспечительных мер, а также не состоит в списках Центробанка России и Росфинмониторинга.

С момента регистрации предприниматель уже заключил 46 государственных контрактов на общую сумму 57,5 млн руб. Среди его заказчиков — МГТУ им. Баумана, Министерство образования Иркутской области и Московско-Окское территориальное управление Росрыболовства. Судебная активность невысока: зарегистрировано одно дело, где Богатый выступал истцом.

Читайте также Сорвался аукцион по продаже Домодедово. А покупателя с фамилией Богатый не пустили

Сайт, электронная почта и контактный телефон ИП в открытых источниках отсутствуют. В бизнес-справочниках он относится к категории микропредприятий (численность до 15 человек). Признаков участия в коррупционных, офшорных или санкционных схемах за ним не выявлено.

Тем не менее Богатому отказали, потому что были представлены не все документы «в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству РФ» (ч. 8 ст. 18 178-ФЗ)

На торгах продавали полностью все 100% доли в уставном капитале ООО «ДМЕ Холдинг», принадлежащие России. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Компания зарегистрирована в Домодедово (территория аэропорта), в штате 1 сотрудник, занимается управлением холдинговыми активами.

Подать заявку мог любой участник — главное внести задаток 26,45 млрд рублей (20% от стартовой цены) до 19 января и соответствовать требованиям ФЗ-178. Формально это могли быть ИП или юрлицо с подтвержденной платежеспособностью, без ограничений по обороту.

Теперь же АО «Международный аэропорт Шереметьево» заявило о намерении принять участие в торгах, если они повторятся, передает РБК со ссылкой на пресс-службу этого аэропорта, которая цитирует слова генерального директора Михаила Василенко.

Участие ИП с небольшой историей и ограниченным оборотом в приватизационном аукционе подобного масштаба может указывать на работу в составе консорциума или участие в сделке от имени более крупного инвестора. Возможный вариант — использование структуры ИП для технологического сопровождения аукциона, когда предприниматель обеспечивает юридическую или ИТ‑поддержку. Не исключено и номинальное участие — практика, когда в торгах фигурирует посредник, а реальный инвестор вступает в процесс уже после подведения итогов. Такие схемы (консорциумы, номиналы, техподдержка) широко описаны в деловой прессе и законах о закупках.

Подписывайтесь на канал «Инка» в Telegram.