В 2025 году в пенсионной системе России продолжатся изменения, начатые реформой 2019 года. Возраст выхода на пенсию увеличивается постепенно, и это продолжится до 2028 года — с 55 до 60 лет для женщин, и с 60 до 65 для мужчин. «Инк.» разобрался, кто и по каким критериям сможет выйти на пенсию в этом году.

Почему начали повышать пенсионный возраст

О необходимости повышения пенсионного возраста в стране высказался в 2018 году президент России Владимир Путин, аргументировав это стремлениями к устойчивости и финансовой стабильности пенсионной системы. Изменения потребовались из-за возникшего дисбаланса: пенсионеров в стране становится больше, а численность работающего населения, наоборот, сокращается. При этом параллельно растет и продолжительность жизни.

Впоследствии, в октябре того же 2018-го года, был принят федеральный закон №350-ФЗ, закрепивший поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию. Реформа пенсионной системы стартовала в следующем, 2019-м, году.

Она рассчитана на 10 лет, в течение которых и происходит постепенное увеличение возраста выхода на пенсию. К 2028 году он составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, что на 5 лет больше, чем было до реформы для обоих полов.

Кто выйдет на пенсию по старости в 2025 году

Год Мужчины Женщины 2019 60 лет (1959 г.р., первое полугодие) 55 лет (1964 г.р., первое полугодие) 2020 61 год (1959 г.р., второе полугодие) 56 лет (1964 г.р., второе полугодие) 2021 — — 2022 62 года (1960 г.р.) 57 лет (1965 г.р.) 2023 — — 2024 63 года (1961 г.р.) 58 лет (1966 г.р.) 2025 — — 2026 64 года (1962 г.р.) 59 лет (1967 г.р.) 2027 — — 2028 65 лет (1963 г.р.) 60 лет (1968 г.р.) 2029 65 лет (1964 г.р.) 60 лет (1969 г.р.)

В 2025-м выход на пенсию по возрасту не предусмотрен. Год выпадает на переходный период по увеличению пенсионного возраста.

В 2024 году право на пенсию получили женщины 1966 года рождения (58 лет) и мужчины 1961 года рождения (63 года). А к 2026 году возраст выхода на пенсию увеличится до 59 лет для женщин (1967 г.р.) и 64 лет для мужчин (1962 г.р.). Таким образом, в промежуточные годы, включая текущий, на пенсию могут выйти только отдельные категории граждан, у которых это право не связано с годом рождения.

Кто все же сможет выйти на пенсию в 2025 году

Есть работники, которые могут выйти на пенсию досрочно, о чем говорится в статье 30 Федерального закона №400-ФЗ — на них пенсионная реформа не оказала влияния. Представители некоторых групп населения смогут выйти на заслуженный отдых уже в этом году. Вот основные критерии:

Длительный трудовой стаж: мужчины старше 62 лет с опытом работы 42 года и более и женщины от 57 лет, отработавшие 37 лет и более.

мужчины старше 62 лет с опытом работы 42 года и более и женщины от 57 лет, отработавшие 37 лет и более. Многодетные матери. Выход на пенсию возможен в 57 лет (если у женщины трое детей), 56 лет (четверо) и 50 лет (пятеро и более). Дети при этом должны быть старше 8 лет.

Выход на пенсию возможен в 57 лет (если у женщины трое детей), 56 лет (четверо) и 50 лет (пятеро и более). Дети при этом должны быть старше 8 лет. Родители и опекуны детей-инвалидов. Для этой категории граждан предусмотрено снижение возраста выхода на пенсию на 1 год за каждые 1,5 года опеки, при этом максимум — на 5 лет.

Для этой категории граждан предусмотрено снижение возраста выхода на пенсию на 1 год за каждые 1,5 года опеки, при этом максимум — на 5 лет. Специалисты, занятые на опасных производствах: шахтеры, горняки, металлурги, нефтяники и другие профессии с особыми условиями труда.

шахтеры, горняки, металлурги, нефтяники и другие профессии с особыми условиями труда. Инвалиды, получившие увечья в ходе боевых действий: мужчины (55 лет, трудовой стаж 25 лет), женщины (50 лет, трудовой стаж 20 лет).

мужчины (55 лет, трудовой стаж 25 лет), женщины (50 лет, трудовой стаж 20 лет). Инвалиды I группы по зрению: мужчины (50 лет, трудовой стаж 15 лет), женщины (40 лет, трудовой стаж 10 лет).

мужчины (50 лет, трудовой стаж 15 лет), женщины (40 лет, трудовой стаж 10 лет). Люди с карликовостью: мужчины (45 лет, трудовой стаж 20 лет), женщины (40 лет, трудовой стаж 15 лет).

мужчины (45 лет, трудовой стаж 20 лет), женщины (40 лет, трудовой стаж 15 лет). Предпенсионеры, потерявшие работу по независящим от них причинам за 5 лет до наступления пенсионного возраста (досрочно, не более чем за 2 года до срока). В 2025 году эта возможность доступна женщинам 56 лет и мужчинам 61 года, имеющим страховой стаж 20 и 25 лет соответственно.

Кроме того, выйти на пенсию раньше срока могут представители некоторых профессий, например, артисты, учителя, работники лесной промышленности, геологи, медики, спасатели, некоторые госслужащие и водители общественного транспорта. И действуют специальные условия для жителей северных регионов.

Что нужно, чтобы получать пенсию

Кроме достижения определенного возраста, для получения страховой пенсии по старости на общих основаниях нужно соответствовать двум основным требованиям: