В 2025 году в пенсионной системе России продолжатся изменения, начатые реформой 2019 года. Возраст выхода на пенсию увеличивается постепенно, и это продолжится до 2028 года — с 55 до 60 лет для женщин, и с 60 до 65 для мужчин. «Инк.» разобрался, кто и по каким критериям сможет выйти на пенсию в этом году.
О необходимости повышения пенсионного возраста в стране высказался в 2018 году президент России Владимир Путин, аргументировав это стремлениями к устойчивости и финансовой стабильности пенсионной системы. Изменения потребовались из-за возникшего дисбаланса: пенсионеров в стране становится больше, а численность работающего населения, наоборот, сокращается. При этом параллельно растет и продолжительность жизни.
Впоследствии, в октябре того же 2018-го года, был принят федеральный закон №350-ФЗ, закрепивший поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию. Реформа пенсионной системы стартовала в следующем, 2019-м, году.
Она рассчитана на 10 лет, в течение которых и происходит постепенное увеличение возраста выхода на пенсию. К 2028 году он составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, что на 5 лет больше, чем было до реформы для обоих полов.
|Год
|Мужчины
|Женщины
|2019
|60 лет (1959 г.р., первое полугодие)
|55 лет (1964 г.р., первое полугодие)
|2020
|61 год (1959 г.р., второе полугодие)
|56 лет (1964 г.р., второе полугодие)
|2021
|—
|—
|2022
|62 года (1960 г.р.)
|57 лет (1965 г.р.)
|2023
|—
|—
|2024
|63 года (1961 г.р.)
|58 лет (1966 г.р.)
|2025
|—
|—
|2026
|64 года (1962 г.р.)
|59 лет (1967 г.р.)
|2027
|—
|—
|2028
|65 лет (1963 г.р.)
|60 лет (1968 г.р.)
|2029
|65 лет (1964 г.р.)
|60 лет (1969 г.р.)
В 2025-м выход на пенсию по возрасту не предусмотрен. Год выпадает на переходный период по увеличению пенсионного возраста.
В 2024 году право на пенсию получили женщины 1966 года рождения (58 лет) и мужчины 1961 года рождения (63 года). А к 2026 году возраст выхода на пенсию увеличится до 59 лет для женщин (1967 г.р.) и 64 лет для мужчин (1962 г.р.). Таким образом, в промежуточные годы, включая текущий, на пенсию могут выйти только отдельные категории граждан, у которых это право не связано с годом рождения.
Есть работники, которые могут выйти на пенсию досрочно, о чем говорится в статье 30 Федерального закона №400-ФЗ — на них пенсионная реформа не оказала влияния. Представители некоторых групп населения смогут выйти на заслуженный отдых уже в этом году. Вот основные критерии:
Кроме того, выйти на пенсию раньше срока могут представители некоторых профессий, например, артисты, учителя, работники лесной промышленности, геологи, медики, спасатели, некоторые госслужащие и водители общественного транспорта. И действуют специальные условия для жителей северных регионов.
Кроме достижения определенного возраста, для получения страховой пенсии по старости на общих основаниях нужно соответствовать двум основным требованиям: