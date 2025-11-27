Российским студиям разработки игр, которые планируют масштабироваться за пределы внутреннего рынка, предлагаются сразу несколько перспективных направлений. Главные критерии выбора — соотношение затрат на маркетинг, локальную экспертизу и потенциальный размер аудитории. К такому выводу пришли эксперты игровой сферы в ходе дискуссии «Мир мультисторов, или куда двигается мобильный геймдев Азии и России» на RuStore Gamedev Mobile Conf.

Freepik

Одним из наиболее перспективных рынков спикеры называют Латинскую Америку. Директор по развитию бизнеса Aptoide Илинг Нг рассказала, что регион быстро растет, аудитория молодая и активно играет в мобильные проекты. При этом входной порог ниже, чем в США:

«Выходя на Латинскую Америку, вы можете очень быстро получить отклик от рынка… Поэтому это, естественно, самый лучший выбор».

При этом CPI (стоимость привлечения одной установки приложения) в этом регионе заметно ниже, чем в Северной Америке, что делает его удобной площадкой для тестирования продукта и первых кампаний по закупке трафика.

Однако делать ставку только на Латинскую Америку рискованно. По словам участников дискуссии, гибридная стратегия — безопаснее: немного трафика в Северной Америке плюс основной объем в Латинской Америке. Такой микс помогает удерживать онлайн и экономить бюджет.

Как пояснил основатель и CEO Esprit Games Евгений Григорьев: «Запустившись только в ЛатАм, риск, что всё провалится, очень высокий… Поэтому все запускаются на Северную Америку, покупают минимум трафика, а разбавляют ЛатАмом и другими дешевыми установками».

Второе направление, которое эксперты называют стратегически значимым, — Юго-Восточная Азия. Рынок крупный и мобильный, но требовательный: слабая доступность мощных устройств, много языков, фрагментированные платежные системы. Глава команды департамента в APK Pure Фэн Лянмоу прямо предупредил, что на рынке высокие требования к оптимизации: слишком тяжелые или «прожорливые» игры здесь не выживают. Зато локальные игроки любят MMO (Massively Multiplayer Online) и кооперативные проекты — жанры, в которых сильны и российские студии.

Третье направление — работа через альтернативные сторы для выхода на международные аудитории. Для молодых и средних команд это может быть способом снизить входные издержки и получить поддержку по локализации и продвижению. В частности, Aptoide и APK Pure уже десятилетиями развивают инфраструктуру в разных странах и предлагают разработчикам не только трафик, но и консультации, SDK (набор инструментов разработчика) и локальную экспертизу.

Эксперты также убеждены: российским студиям, которые впервые заходят на иностранные рынки, лучше не идти в одиночку. Паблишер или стор с сильной локальной командой помогут избежать ошибок — от выбора платежных методов до жанровой адаптации.

Еще один фактор — качество коммуникации. Здесь альтернативные сторы оказываются ближе к разработчикам, чем глобальные платформы: общение оперативнее, правила понятнее, а решения принимаются быстрее. По словам участников панели, в крупных сторах вроде Google Play или App Store «можно ждать ответа неделями, а иногда его не будет вовсе», тогда как российские и азиатские площадки активнее работают с разработчиками в режиме диалога.

В целом консенсус экспертов ясен: российским студиям стоит одновременно изучать несколько гео — Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию и в меньшей степени Северную Америку — и опираться на партнерства с альтернативными сторами. Такая стратегия позволяет снижать риски, экономить бюджеты и быстрее находить «свою» аудиторию для масштабирования.

Однако российские участники дискуссии отдельно подчеркнули: несмотря на привлекательность иностранных рынков, продолжать развиваться внутри страны — стратегически важно. Во-первых, российский рынок остается крупным и платежеспособным, а RuStore создает для него собственную экосистему. Во-вторых, инфраструктура поддержки — от Moscow Game Hub до программ бизнес-миссий — помогает студиям получать международный опыт, оставаясь дома. Как отметил заместитель генерального директора Российской видеоигровой индустрии, советник Агентства креативных индустрий Александр Бодров, сейчас внутренняя среда «не только дает инструменты для запуска, но и создает точку опоры, без которой выход на другие рынки становится в разы сложнее». Российский рынок становится не альтернативой, а базой, на которой проще строить экспансию.