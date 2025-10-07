Курьерам и сотрудникам российской сферы логистики, исповедующим ислам, нельзя перевозить алкоголь, свинину и другие запрещенные религией товары. Однако если курьер не знает что везет, это не будет считаться грехом. К таким решениям пришел Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) Российской Федерации.

Freepik

Какие товары можно, а какие нельзя перевозить курьерам согласно новому решению:

Перевозка очевидно дозволенных грузов — разрешается. К таким грузам относятся продукты питания, мясо животных, забитых дозволенным способом, крупы, масло и молоко, фрукты, овощи и другие бытовые непродовольственные товары, такие как одежда, мебель, посуда, канцелярия и электроника. Книги, информационные носители, лекарства и медицинские изделия также относятся к этой категории. Перевозка таких грузов разрешена в соответствии с общеизвестным богословским принципом, согласно которому все изначально является дозволенным, пока не появится доказательство запрета.

Перевозка очевидно запретных грузов — запрещена. К таким грузам относятся алкогольные напитки, азартные игры, идолы и предметы языческого культа, свинина и мясо животных, умерщвленных недозволенным способом. Доставка запрещенных грузов рассматривается как содействие в грехе. Перевозка с целью утилизации запрещенных грузов допускается.

Если в грузе преобладает дозволенный товар, заработок с доставки будет из категории смешанного с запретным. Долю дохода, приходящуюся на запретную часть, необходимо выплатить в качестве милостыни с целью избавления заработка от запретности.

Перевозка грузов с неизвестным содержимым (закрытые коробки и т. п.) допускается. Содержимое груза может быть как дозволенным, так и запрещенным, и перевозка сама по себе не является противоправным действием. Нарушение возникает только при наличии осознанного намерения человека привезти запрещенный предмет. Если у курьера нет такого умысла, то он не считается соучастником нарушения, и перевозка допускается.

Министерство промышленности и торговли оценивает число курьеров в России примерно в 1,5 млн человек. Достоверной информации об их вероисповедании нет.