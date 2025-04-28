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Квантовый чип вживили в робота, чтобы проверить одну из самых спорных теорий сознания

Квантовый чип вживили в робота, чтобы проверить одну из самых спорных теорий сознания

Канадский стартап Nirvanic продемонстрировал революционный проект Spark of Life на конференции MARS 2025, организованной Джеффом Безосом. Основательница Nirvanic Сюзанна Гилдерт представила робота Kit Cat, управляемого с помощью квантового процессора. Но миссия проекта гораздо глубже — его разработчики планируют проверить квантовую теорию человеческого сознания.

Фото: Freepik

Эксперимент заключался в интеграции облачного квантового процессора D-Wave в контур управления роботом. Устройство получало данные с веб-камеры, отправляло их на квантовый компьютер в Канаде, который обрабатывал информацию и возвращал команды роботу примерно два раза в секунду.

Nirvanic стремится проверить теорию квантового сознания — идею о том, что человеческое сознание возникает из квантовых эффектов в мозге, таких как запутанность и суперпозиция. По словам Гилдерт, эта теория уникальна тем, что ее можно проверить экспериментально, — в отличие от большинства других теорий сознания. Тем не менее в научном сообществе вокруг этой теории идут жаркие споры — многие специалисты считают ее псевдонаучной.

Следующим шагом исследования станет сравнение поведения робота в классическом и квантовом режимах. Если будут обнаружены статистически значимые различия в выборе действий, исследователи попытаются усилить эти различия через обучение с подкреплением. Гилдерт отмечает, что квантовый подход к сознанию может обеспечить этическую ясность в эпоху разумной робототехники, поскольку будет понятно, когда именно активируются сознательные части робота.

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