Канадский стартап Nirvanic продемонстрировал революционный проект Spark of Life на конференции MARS 2025, организованной Джеффом Безосом. Основательница Nirvanic Сюзанна Гилдерт представила робота Kit Cat, управляемого с помощью квантового процессора. Но миссия проекта гораздо глубже — его разработчики планируют проверить квантовую теорию человеческого сознания.

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Эксперимент заключался в интеграции облачного квантового процессора D-Wave в контур управления роботом. Устройство получало данные с веб-камеры, отправляло их на квантовый компьютер в Канаде, который обрабатывал информацию и возвращал команды роботу примерно два раза в секунду.

Nirvanic стремится проверить теорию квантового сознания — идею о том, что человеческое сознание возникает из квантовых эффектов в мозге, таких как запутанность и суперпозиция. По словам Гилдерт, эта теория уникальна тем, что ее можно проверить экспериментально, — в отличие от большинства других теорий сознания. Тем не менее в научном сообществе вокруг этой теории идут жаркие споры — многие специалисты считают ее псевдонаучной.

Следующим шагом исследования станет сравнение поведения робота в классическом и квантовом режимах. Если будут обнаружены статистически значимые различия в выборе действий, исследователи попытаются усилить эти различия через обучение с подкреплением. Гилдерт отмечает, что квантовый подход к сознанию может обеспечить этическую ясность в эпоху разумной робототехники, поскольку будет понятно, когда именно активируются сознательные части робота.