Новости

Квантовый эксперимент показал, что разницы между прошлым и будущим — нет

Как бы люди старались, они не могут узнать завтрашний день. И физики понятия не имеют, почему. В надежде обнаружить источник «реки времени» физики из Университета Суррея Томас Гафф, Чинталпати Умашанкар Шастри и Андреа Рокко искали признаки ее существования в эквиваленте горячей квантовой «ванны» под бесконечным пространством вечности.

Исследователи не нашли то, что искали, но вместо этого они подтвердили, что время течет назад так же легко, как и вперед в квантовой механике. Если использовать правильный жаргон, то физика в целом симметрична, когда дело касается времени. Люди, возможно, никогда не увидят, как яйцо раскалывается, а дуб превращается в желудь, но когда большинство процессов сводятся к их фундаментальным законам, мало что указывает на то, какой конец уравнения должен быть обращен к прошлому, а какой — к будущему, говорят исследователи.

В поисках подсказок о том, почему прошлое застыло на месте, нет проблем. Например, космологи изучали, как Вселенная расширяется от состояния с низкой энтропией к состоянию с высокой. Квантовые физики задавались вопросом, не может ли здесь быть замешана постоянно расширяющаяся сеть запутывания частиц с окружающей средой. До сих пор ничто не давало четкого объяснения, почему измерение времени обладает такой плотностью.

Гафф, Шастри и Рокко задались вопросом, могут ли квантовые уравнения движения скрывать в себе способ сделать невозможным возврат в прошлое состояние, действуя как своего рода механизм, гарантирующий, что законы системы не изменятся. Они использовали математическое приближение, известное как цепь Маркова, для описания упрощенной модели нагретых частиц, толкающихся в открытом контейнере.

Применяя марковскую динамику, в которой система не имеет памяти за пределами настоящего времени, каждое новое квантовое состояние в системе будет зависеть только от одного предыдущего состояния, что может означать путешествие в один конец или колебания, которые так же легко уводят частицы назад.

Независимо от того, куда команда заглянула в уравнениях, они не смогли найти никаких признаков того, что симметрия обратного времени противоречит тому, как разворачивается квантовая активность. Это означает, что «память» марковской системы не имеет предпочтений в отношении прошлого или будущего.

«Наши результаты свидетельствуют о том, что, хотя наш обычный опыт говорит нам, что время движется только в одну сторону, мы просто не знаем, что противоположное направление было бы столь же возможным, — говорит Рокко. — Если на квантовом уровне время может двигаться туда-сюда, то в масштабах физики, которую мы ощущаем, это точно не так. Настоящая “горячая ванна” под звездами гарантированно быстро остынет, поскольку энергия утекает в постоянно расширяющийся космос».

Трио утверждает, что их результаты ни в коей мере не противоречат закону термодинамики. В конце концов, некоторые законы физики действительно необратимы. Тем не менее, если перевернуть стрелу времени в квантовом масштабе, то все равно будет наблюдаться устойчивое охлаждение, что говорит о том, что в термодинамике нет ничего особенного в одном направлении по сравнению с другим в квантовом масштабе.

Если это так, то восприятие времени как улицы с односторонним движением может быть сбалансировано по другую сторону Большого взрыва вторым направлением — тем, которое также уносится космическим расширением и увеличением энергии из квантовой точки отсчета, которая помнит будущее так же легко, как и прошлое.

Ранее ученые разработали новый подход к созданию материалов со сложными, «неупорядоченными» магнитными свойствами на квантовом уровне. Они создали материал, который соответствует требованиям для неуловимого «состояния спиновой жидкости Китаева», феномена, который озадачивал исследователей на протяжении десятилетий.

Темы
наука