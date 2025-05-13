Британская электронная исполнительница ILĀ совместно с технологическим стартапом Moth выпустила экспериментальный трек Recurse, ставший первой коммерческой песней, созданной с применением квантовых вычислений и ИИ. Проект реализован при поддержке финской компании IQM, специализирующейся на квантовых компьютерах, способных решать задачи, недоступные для традиционных вычислительных систем.

Процесс создания композиции начался с того, что ILĀ написала оригинальную мелодию своим обычным способом. Затем этот музыкальный паттерн был использован для обучения генеративной системы искусственного интеллекта. После создания черновой версии трек вернулся к исполнительнице для доработки, а финальная версия была завершена с помощью квантового компьютера IQM. Recurse также был выпущен в виде интерактивного аудиопотока, который динамически меняется в зависимости от вовлеченности слушателя и окружающей среды.

Релиз вышел на фоне продолжающихся дискуссий о законности и этике использования ИИ в творческих областях. Музыканты и лидеры индустрии выражают обеспокоенность по поводу обучения ИИ-систем на защищенных авторским правом произведениях без разрешения. 9 мая 2025 года Бюро авторских прав США опубликовало предварительный отчет, касающийся лицензирования материалов, защищенных авторским правом, для обучения систем ИИ. В перспективе этот документ позволит защищать авторским правом работы, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Платформы искусственного интеллекта, такие как Suno, стремятся сделать создание музыки более доступным для людей без музыкального образования, что вызвало полемику о творческой подлинности и художественной ценности. Спорные комментарии генерального директора Suno вновь разожгли дебаты о том, поддерживают ли эти инструменты творческое самовыражение или подрывают его.