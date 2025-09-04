Итальянский модельер Джорджо Армани скончался в возрасте 91 года, пишет издание La Repubblica со ссылкой на заявление компании Giorgio Armani. В нем сказано, что смерть наступила спокойно, модельер скончался в окружении семьи.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«С бесконечным соболезнованием компания Armani объявляет о смерти своего создателя «…» Джорджо Армани», — приводит издание цитату из заявления.

Там отмечается, что модельер продолжал работать над проектами до последних дней. «Армани создал уникальное видение, которое распространилось от моды на все аспекты жизни, опережая время благодаря ясности и практичности. Его отличали неиссякаемая любознательность, фокус на настоящем и людях. Он установил открытый диалог с публикой и завоевал ее уважение», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что семья и сотрудники продолжат развивать Armani с уважением ценностей, заложенных ее основателем.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Армани оценивается $9,4 млрд. Он был соучредителем и единственным владельцем компании Giorgio Armani SpA, которую он основал в 1975 году. В 2024 году ее выручка составила $2,7 млрд от продажи товаров таких брендов, как AJ Armani Jeans и Emporio Armani.