Компания Recursion Pharmaceuticals смогла использовать свою платформу для поиска лекарств с помощью ИИ, чтобы определить область биологии, на которую можно нацелиться для лечения твердых опухолей и лимфомы, сопоставить ее с кандидатом в лекарственные препараты и пройти весь путь до разрешения регулирующих органов на начало исследований менее чем за 18 месяцев, сообщает CNBC.

Recursion, занимающаяся разработкой лекарств на основе ИИ, сообщила, что один из ее экспериментальных препаратов достиг ключевой вехи. «Мы считаем, что это действительно захватывающее доказательство не только для нас как компании, но и для всей индустрии технобиологии», — сказал генеральный директор и соучредитель компании Крис Гибсон.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило заявку на проведение фазы 1/2 клинических испытаний экспериментального препарата, известного как REC-1245. Компания заявила, что потенциальный рынок для этого лечения может составить более 100 тыс. пациентов в США и Европейском союзе.

Испытание будет оценивать безопасность и переносимость REC-1245 и начнется в четвертом квартале этого года. Компания заявила, что данные фазы 1, полученные в ходе эскалации дозы, могут быть получены к концу следующего года.

Препарат будет нацелен на RBM39, который, по словам Recursion, функционально схож с известным, но труднодоступным маркером, известным как CDK12, для лечения прогрессирующих HR-профильных раков, таких как рак яичников, простаты, груди и поджелудочной железы.

«Я думаю, в этой конкретной программе Recursion действительно интересно, что эта маленькая молекула и новая мишень появились, по сути, из эквивалента поиска Google, из этой гигантской карты биологии, которую мы уже построили», — сказал Гибсон, имея в виду огромные массивы данных, которые Recursion создала за последние 11 лет.

«Это первая программа, которая появилась на свет. Это первая программа, которая действительно использует многие из этих новых инструментов, которые мы создали, в одном устройстве», — добавил он.

Существует большая надежда на то, что ИИ сможет значительно ускорить процесс открытия лекарств и сделать его менее затратным, устранив часть трудоемких проб и ошибок при отборе кандидатов на лекарства. Но инвесторы хотят убедиться в том, что реальность оправдает все эти надежды.

Акции компании Recursion, среди инвесторов которой числится Nvidia, упали на 38% за 2024 год. Но акции все еще более чем на 60% ниже 52-недельного максимума, достигнутого в конце февраля.

Компания планирует объединиться с компанией Exscientia, занимающейся разработкой лекарств с помощью ИИ, что позволит ей использовать еще больше данных. Ожидается, что сделка будет завершена в начале следующего года.

Большинство аналитиков оценивают акции Recursion как «держать», но два аналитика, по данным FactSet, оценивают их как «покупать». Средний ценовой ориентир аналитиков составляет $10,14 и предполагает доходность 64%.

Ранее сообщалось, что производители лекарств делают ставку на то, что доставка радиации непосредственно к опухолям станет следующим большим прорывом в борьбе с раком. Bristol Myers Squibb, AstraZeneca, Eli Lilly и другие фармацевтические компании потратили около $10 млрд на сделки по приобретению или сотрудничеству с производителями радиофармацевтических препаратов, чтобы получить в свое распоряжение технологию, которая может стать эффективным средством против различных видов онкологических заболеваний.