В ледяных глубинах полярных океанов существует явление, похожее на сцену из научно-фантастического фильма ужасов. Это брайникл (от англ. brine — рассол и icicle — сосулька), также известный как «ледяной палец смерти». Этот подводный сталактит из сверхсоленого и переохлажденного рассола медленно опускается с поверхности морского льда ко дну, замораживая все на своем пути. В 2011 году съемочной группе BBC впервые удалось заснять рождение и рост этого пугающего природного феномена под льдами Антарктики.

Hofmann Lab / YouTube

Как образуется это чудо природы? Процесс начинается на поверхности океана, когда морская вода замерзает, образуя лед. При этом соль вытесняется из кристаллической решетки льда, создавая в его толще каналы с чрезвычайно соленым и холодным рассолом. Температура этого рассола может опускаться до -20°C, но из-за высокой концентрации соли он не замерзает. Этот рассол плотнее и тяжелее окружающей морской воды, температура которой всего около -1,9°C.

Когда в морском льду образуется трещина, этот сверхплотный и ледяной рассол начинает «вытекать» из нее и опускаться ко дну. По мере своего погружения он контактирует с менее соленой и более «теплой» морской водой. Этот контакт мгновенно замораживает окружающую воду, образуя вокруг струи рассола хрупкую ледяную трубку — тот самый брайникл. Он растет вниз, подобно ледяной сосульке, подпитываемый непрерывным потоком рассола из верхнего слоя льда.

Самое драматичное происходит, когда «палец смерти» достигает морского дна. Он продолжает распространяться по поверхности, образуя ледяную паутину. Любые донные обитатели, которые не успевают убраться с его пути — морские звезды, ежи, офиуры — мгновенно попадают в ледяную ловушку и замерзают насмерть. Кадры, снятые операторами BBC Хью Миллером и Дагом Андерсоном для сериала «Замерзшая планета», наглядно демонстрируют эту смертоносную силу.

Заснять брайникл было невероятно сложной задачей. Ученым и операторам пришлось работать в экстремальных условиях, при низких температурах, борясь с непредсказуемым поведением льда. Их терпение было вознаграждено уникальными кадрами, которые позволили всему миру увидеть одно из самых редких и завораживающих явлений нашей планеты.

Брайниклы — это не просто пугающее зрелище. Они играют важную роль в экосистеме полярных морей, влияя на соленость воды и формируя донный ландшафт. Их изучение помогает лучше понять сложную химию и физику океана в экстремальных условиях, а также напоминает о том, сколько еще неизведанных тайн хранят ледяные глубины Земли.