Малый и микробизнес в России сталкивается с трудностями в понимании юридических документов и ищет пути для их упрощения, следует из результатов исследования факультета права НИУ ВШЭ. Несмотря на готовность внедрять Legal Design и LegalTech, системное применение подобных решений пока отсутствует. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Авторы исследования опросили 938 граждан, а также 148 представителей бизнеса и выяснили, что 74% россиян с высшим образованием оценили понятность юридических текстов ниже среднего уровня, причем 8% ничего не поняли, 24% поняли очень мало, 42% поняли частично. Только 16% поняли текст достаточно хорошо, и каждый десятый счел его полностью понятным.

Большинство (67%) опрошенных назвали основной сложностью длинные и запутанные предложения в юридических текстах. На втором месте — специальная юридическая терминология (13% респондентов), на третьем — множество условий и исключений (10%), далее следуют непонятная структура текста (4%).

Малый бизнес и Legal Design

Среди участников бизнес-опроса 41% представлял микробизнес, а 39% — малый бизнес. Для этого сегмента перегруженность юридических текстов оказалась особенно актуальной, так как они чаще всего не имеют собственных юридических отделов.

Исследование выявило отсутствие системного применения Legal Design — подхода, при котором применяются определенные визуальные приемы, чтобы сделать правила и документы читабельными, а правовые процессы более интуитивными — в большинстве опрошенных компаний.

Несмотря на осознание важности упрощения юридических документов, практические шаги по внедрению Legal Design-инструментов пока не реализованы или находятся на начальной стадии. Это подчеркивает высокую потенциальную востребованность обучающих и консалтинговых программ для малого и среднего бизнеса.

Основные трудности и их решения

Наиболее распространенными документами в бизнесе являются договоры оказания услуг (35%), трудовые договоры (25%), публичные оферты (23%) и договоры NDA (12%).



Основные трудности участников бизнес-опроса связаны с условиями о цене и сроках (29%), предметом договора (27%), условиями о передаче результата (26%) и сложностями с расторжением договора (12%).

В качестве приоритетных средств решения этих трудностей компании назвали:

краткие пояснения к ключевым условиям (42%);

LegalTech-решения и автоматизацию (30%);

гайды по использованию договоров (25%).

Почти половина (48%) представителей бизнеса заинтересованы в онлайн-подсказках и пояснениях, 33% — в специальных программных решениях (автоматизация, CRM), 19% — в видеообъяснениях ключевых положений.