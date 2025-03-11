Компания Lego сообщила о значительном росте продаж в 2024 году и заявила, что отвоевывает долю рынка у конкурентов. Доход компании вырос за прошлый год на 13%. В планах — увеличить более чем в 2 раза количество магазинов.

Чтобы привлечь новых покупателей, компания Lego расширила ассортимент своей продукции. Генеральный директор Нильс Кристиансен отметил, что наборы Lego Botanicals, букеты цветов и растения из кирпичиков, стали популярными подарками и помогли привлечь женскую аудиторию.

По его словам, Lego завоевала долю практически на всех рынках. Общий доход компании вырос на 13%, до 74,3 млрд датских крон ($10,82 млрд), тогда как в 2023 году этот показатель составил всего 2%.

Известная своими многолетними франшизами «Звездные войны» и «Гарри Поттер», компания Lego также создает офлайн-версии онлайн-миров, популярных среди детей, подростков и даже взрослых. В прошлом году были выпущены наборы, вдохновленные видеоиграми Animal Crossing и Fortnite.

За 2024 Lego увеличила ассортимент наборов до 840, 46% из которых были новинками. В компании рассказали, что использовали «спортивную страсть» благодаря партнерству с «Формулой-1» и Nike.

Продажи в собственных магазинах и на веб-сайте Lego выросли на 12%. Операционная прибыль компании увеличилась на 10% и составила 18,7 млрд датских крон.

По словам Кристиансена, в этом году Lego планирует расширить сеть своих магазинов и открыть около 85 новых точек по всему миру, в то время как в 2024 году их было около 70.

Сейчас компания строит новые заводы в американском штате Вирджиния и во Вьетнаме, а также расширяет завод в Монтеррее и предприятия в Китае и Венгрии.

Завод в Вирджинии, который является частью плана Lego приблизить производство к потребителям, должен начать работу в 2027 году, а во Вьетнаме — в этом году.