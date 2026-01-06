Производитель игрушек Lego на выставке CES в Лас-Вегасе представил систему Smart Play — интерактивный формат игры с кубиками, метками и минифигурками, оснащенными датчиками и миниатюрными динамиками. Новая платформа позволяет деталям Lego реагировать на действия пользователей и друг друга.

Geunchan Lee, Unsplash

Система работает на базе «умного кубика» Smart Brick с миниатюрным чипом, который включает датчики движения, освещенности и звука, акселерометр и встроенный синтезатор для генерации звуков. Элементы взаимодействуют через медные катушки, магнитные поля и Bluetooth. Lego отмечает, что комбинация кубиков, меток и фигурок обеспечивает детям интерактивный игровой опыт с исследованием и историями.

Официальный запуск Smart Play намечен на март 2026 года с первыми наборами по вселенной «Звездных войн». Среди функций — гудение световых мечей Дарта Вейдера и Люка Скайуокера, рёв двигателя истребителя A-wing и даже Имперский марш в исполнении императора Палпатина.

В компании пояснили, что блоки заряжаются беспроводной док-станцией. Lego также отметила, что планирует расширять систему новыми наборами и технологиями.