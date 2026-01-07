Китайская компания Lenovo, крупнейший в мире производитель персональных компьютеров, во вторник объявила о сотрудничестве с американской Nvidia, лидером в производстве чипов для ИИ, чтобы помочь поставщикам облачных услуг быстрее развертывать центры обработки данных и укреплять позиции на рынке искусственного интеллекта.

Фото: РИА Новости

Компания, которая также производит серверы, сделала это объявление на выставке CES в Лас-Вегасе, одновременно демонстрируя платформу искусственного интеллекта, концептуальные устройства и первый складной смартфон под брендом Motorola.

В рамках программы развития центров обработки данных Lenovo предложит свою гибридную инфраструктуру ИИ с жидкостным охлаждением вместе с вычислительными платформами Nvidia, чтобы сократить время развертывания до «нескольких недель».

«Lenovo AI Cloud Gigafactory совместно с NVIDIA устанавливает новый стандарт масштабируемого проектирования фабрик ИИ, позволяя развертывать самые передовые в мире среды искусственного интеллекта в рекордно короткие сроки», — заявил генеральный директор Lenovo Ян Юаньцин.

Ян также представил Qira — персональную ИИ-систему, которая работает на устройствах Lenovo и Motorola, включая ПК, смартфоны, планшеты и носимую электронику, и может функционировать даже в фоновом режиме. Согласно заявлению Lenovo, система сможет предоставлять услуги компаниям, таким как туристическая платформа Expedia.

Кроме того, Lenovo показала концептуальные ИИ-очки, вступив в конкуренцию с Alibaba и Samsung в этом сегменте, а также носимое устройство из проекта Project Maxwell, которое в режиме реального времени помогает пользователю с повседневными задачами.