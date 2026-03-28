Весной в Москве открывается сезон квартирных мечтаний: хочется и в центре, и чтобы лес под окном, и, желательно, река… Таких объектов немного, и стоят они соответственно: от 65 до 175 млн руб. в Хорошёво-Мнёвниках и Раменках, рядом с Серебряным бором, долиной Сетуни и Ботаническим садом МГУ, выяснили специалисты «Авито Недвижимости». Для «Инка» они собрали пять квартир для тех, кто твердо решил дышать свежим воздухом — но переезжать за МКАД не готов.

Хорошёво-Мнёвники: жить в Серебряном бору, не теряя прописки

Хорошёво-Мнёвники считается самым лесным районом Москвы, ведь на его территории Серебряный бор — искусственный остров площадью 328,6 га, появившийся в 1937 году, когда берега реки соединили судоходным каналом. Здесь до сих пор обитают бобры и выдры, а также занесенные в Красную книгу Москвы растения. Еще в XIX веке дачная земля здесь стоила дороже, чем в Рублёво или у Ходынского поля.

Районную подборку открывает 8-комнатный двухуровневый пентхаус площадью 292 кв. м стоимостью 175 млн руб. Два уровня, две кухни-гостиные, сауна, постирочная, система индивидуального кондиционирования и панорамные окна на две стороны — с видом на Москву-реку и Серебряный бор. Мебель и техника в комплекте.

А закрывает 3-комнатная квартира площадью 126,5 кв. м за 65 млн руб. — на 31 этаже, с угловыми окнами. Из них открываются одновременно Москва-река, Серебряный бор и Москва-Сити: урбанистический триптих по цене одного лота. Дизайнерский ремонт, полная меблировка, приточно-вытяжная вентиляция.

Раменки: ботанический сад, долина Сетуни и три варианта на выбор

Район Раменки — один из самых зеленых в Москве: около четверти его площади занимает Ботанический сад МГУ, а вдоль границ тянутся парковые зоны рек Сетунь и Раменка. Средняя цена квадратного метра здесь, по данным экоурбанистического рейтинга, составляет около 713 тыс. руб.

Первый вариант в этом районе — 3-комнатная квартира 100 кв. м за 99 млн руб.: дизайнерский ремонт, умный дом, мастер-спальня с отдельным санузлом и гардеробной. Рядом — парки и благоустроенные дворы.

Второй — 3-комнатная квартира 120 кв. м за 78 млн рублей с кухней-гостиной 41 кв. м, двумя изолированными спальнями и постирочной. Закрытая охраняемая территория, дворы без машин. В пешей доступности — долина реки Раменки, Ботанический сад МГУ и парк 50-летия Октября.

Третий — 3-комнатная квартира 201 кв. м за 77,5 млн руб. в классическом стиле с тремя санузлами и видом на благоустроенную территорию. Дом стоит рядом с природным заказником «Долина реки Сетунь» и Мосфильмовским прудом.

Запрос на «зеленые» локации в Москве — не новость, но сейчас он обрел конкретное ценовое измерение. Хорошёво-Мнёвники и Раменки входят в устойчивый топ экологически благополучных районов Москвы: первый — благодаря Серебряному бору и близости к Москве-реке, второй — из-за плотности парковых зон при относительно низкой промышленной нагрузке. Иными словами, соседство с природой здесь — не маркетинговый довесок к прайс-листу, а вполне осязаемый аргумент.

