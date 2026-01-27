Стартовавший восемь лет назад амбициозный проект Neom в Саудовской Аравии, инициированный наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, вступает в фазу масштабного пересмотра. Первоначально задуманный как футуристический город-государство на побережье Красного моря размером с Бельгию, проект должен был увенчаться сооружением The Line — гигантского «лежачего небоскреба» длиной 170 км для проживания миллионов людей.

Josh Olalde/Unsplash

Однако, как сообщают информированные источники, после многолетних задержек, значительного превышения бюджета и недостаточного притока иностранных инвестиций руководство королевства приступило к радикальному пересмотру планов. Новая, существенно сокращенная и переработанная стратегия развития Neom, как ожидается, будет сформирована к концу первого квартала 2026 года или чуть позже.

Ключевые изменения коснутся центрального элемента проекта. Планы по строительству гигантского линейного города The Line будут кардинально переработаны. Также будут скорректированы или уменьшены масштабы других объектов, включая горнолыжный курорт Trojena, который изначально рассматривался как площадка для Азиатских зимних игр 2029 года, но уже выбыл из числа принимающих их объектов.

Основной целью реструктуризации проекта, по данным источников, является переход к более реалистичным и экономически обоснованным направлениям. В частности, акцент может быть смещен в сторону создания крупных центров обработки данных и хаба для разработок в сфере искусственного интеллекта с использованием уже построенной инфраструктуры.

В пользу такого технологического поворота приводится ряд аргументов, включая географическое расположение Neom на побережье. Наличие доступа к большим объемам морской воды рассматривается как возможность для организации эффективного водяного охлаждения серверных ферм, хотя этот процесс потребует предварительного опреснения и очистки воды. Одновременно регион обладает значительным потенциалом для генерации солнечной энергии, что может сделать энергоснабжение будущих дата-центров более экологичным и экономичным.

Ранее сообщалось, что для сооружения только фундамента города The Line проект Neom на протяжении нескольких лет являлся крупнейшим в мире потребителем бетона. Любые значительные сокращения в строительстве могут оказать заметное влияние на глобальные цепочки поставок и рынки строительных материалов.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.